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  • Täiuslik, kuum, puhas.
  • Täiuslik, kuum, puhas.
  • Täiuslik, kuum, puhas.
  • Täiuslik, kuum, puhas.
  • Täiuslik, kuum, puhas.
  • Täiuslik, kuum, puhas.
  • Täiuslik, kuum, puhas.
  • Täiuslik, kuum, puhas.
  • Täiuslik, kuum, puhas.
  • Täiuslik, kuum, puhas.
  • Täiuslik, kuum, puhas.
  • Täiuslik, kuum, puhas.
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Tootmine lõpetatud

Saeco Exprelia EvoTäisautomaatne espressomasin

HD8855/09

5

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Täiuslik, kuum, puhas.

Ainult Saeco Exprelia EVO espressomasin pakub tänu uuele H2 tehnoloogiaga piimanõule ja täielikule värskelt jahvatatud ubadest kohvi süsteemile täiuslikku piimakohvielamust.

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Selline on parim piimavahu elamus

Täiuslik, kuum, puhas.

  • Valmistab seitset kohvijooki

  • Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja

  • Roostevaba teras

  • Viieastmeliselt seadistatav kohviveski

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.

Täielikult eemaldatavat kohvivalmistusliidest saab puhastada ühe hetkega

Täielikult eemaldatavat kohvivalmistusliidest saab puhastada ühe hetkega

Tõhusus ja kasutuslihtsus olid need märksõnad, mis inspireerisid Saecot leiutama esimest kohvivalmistusliidest 30 aastat tagasi. Ja inspireeriv ja võimas on see tehnoloogia ka täna. Nagu ikka, on puhastamine ülilihtne - lihtsalt eemaldage liides ja peske seda mõne hetke vältel kraani all. Ja siis pange liides sama kerge vaevaga tagasi.

Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 8-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega

Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 8-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega

Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei pea te selles masinas kunagi pettuma. Erinevad kohvisordid vajavad täieliku maitse avamiseks erineval tasemel jahvatamist. Niisiis võimaldab see masin kaheksa-astmelist jahvatuse reguleerimist – täiusliku espresso peeneimast segust kuni kergema kohvi jämedaima seguni.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

18/04/2021

Polska

Polska

Pyszna Kawka szybko mogę degustować kawkę zribiona

Polecam wszystkim produkt kto lubi pysznie zrobiona kawke

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09

12/11/2016

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość w dobrej cenie

Doskonały aromat świetna pianka ( crema ) ogólnie po roku użytkowania jestem bardzo zadowolony

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09

04/06/2014

Polska

Polska

Idealny dla miłośników kawy

Ekspress pozwala na zaparzenie kawy jak z kawiarnii. Jak mam gości, zawsze sobie życzą "tę dobrą kawę" :). Ekspress jest bardzo prosty w użytkowaniu, po wybraniu odpowiedniego przycisku, kawa "sama się robi". Konsweracja ekspressu jest prosta i jeśli kupi się filtr brita do ekspressu to odkamienianie jest konieczne naprawdę rzadko. Minusem jest dla mnie brak dostępności środka do konserwacji dzbanka na mleko na polskim rynku. Kolejnym minusem będzie brak zaktualizowanej instrukcj dołączonej do produktu- koniecznie ściągnijcie tę ze strony philipsa, która jest o wiele bardziej szczegółowa (zwłaszcza jeśli chodzi o konserwację). Cena do jakości ok.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.