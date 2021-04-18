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Tootmine lõpetatud
Täiuslik, kuum, puhas.
Ainult Saeco Exprelia EVO espressomasin pakub tänu uuele H2 tehnoloogiaga piimanõule ja täielikule värskelt jahvatatud ubadest kohvi süsteemile täiuslikku piimakohvielamust.
Valmistab seitset kohvijooki
Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja
Roostevaba teras
Viieastmeliselt seadistatav kohviveski
Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.
Tõhusus ja kasutuslihtsus olid need märksõnad, mis inspireerisid Saecot leiutama esimest kohvivalmistusliidest 30 aastat tagasi. Ja inspireeriv ja võimas on see tehnoloogia ka täna. Nagu ikka, on puhastamine ülilihtne - lihtsalt eemaldage liides ja peske seda mõne hetke vältel kraani all. Ja siis pange liides sama kerge vaevaga tagasi.
Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei pea te selles masinas kunagi pettuma. Erinevad kohvisordid vajavad täieliku maitse avamiseks erineval tasemel jahvatamist. Niisiis võimaldab see masin kaheksa-astmelist jahvatuse reguleerimist – täiusliku espresso peeneimast segust kuni kergema kohvi jämedaima seguni.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Magdal47
18/04/2021
Polska
Pyszna Kawka szybko mogę degustować kawkę zribiona
Polecam wszystkim produkt kto lubi pysznie zrobiona kawke
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09
aso2pl
12/11/2016
Polska
Bardzo dobra jakość w dobrej cenie
Doskonały aromat świetna pianka ( crema ) ogólnie po roku użytkowania jestem bardzo zadowolony
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09
Maria88
04/06/2014
Polska
Idealny dla miłośników kawy
Ekspress pozwala na zaparzenie kawy jak z kawiarnii. Jak mam gości, zawsze sobie życzą "tę dobrą kawę" :). Ekspress jest bardzo prosty w użytkowaniu, po wybraniu odpowiedniego przycisku, kawa "sama się robi". Konsweracja ekspressu jest prosta i jeśli kupi się filtr brita do ekspressu to odkamienianie jest konieczne naprawdę rzadko. Minusem jest dla mnie brak dostępności środka do konserwacji dzbanka na mleko na polskim rynku. Kolejnym minusem będzie brak zaktualizowanej instrukcj dołączonej do produktu- koniecznie ściągnijcie tę ze strony philipsa, która jest o wiele bardziej szczegółowa (zwłaszcza jeśli chodzi o konserwację). Cena do jakości ok.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09