TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Mitu jooki, mitu kasutajat
  • Mitu jooki, mitu kasutajat
  • Mitu jooki, mitu kasutajat
  • Mitu jooki, mitu kasutajat
  • Mitu jooki, mitu kasutajat
  • Mitu jooki, mitu kasutajat
  • Mitu jooki, mitu kasutajat
  • Mitu jooki, mitu kasutajat
  • Mitu jooki, mitu kasutajat
  • Mitu jooki, mitu kasutajat
  • Mitu jooki, mitu kasutajat
  • Mitu jooki, mitu kasutajat
  • Mitu jooki, mitu kasutajat
  • Mitu jooki, mitu kasutajat
  • Mitu jooki, mitu kasutajat
  • Mitu jooki, mitu kasutajat
  • Mitu jooki, mitu kasutajat
  • Mitu jooki, mitu kasutajat
  • Mitu jooki, mitu kasutajat
  • Mitu jooki, mitu kasutajat

Tootmine lõpetatud

Saeco Xelsis EvoTäisautomaatne espressomasin

HD8953/09

5

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Mitu jooki, mitu kasutajat

Xelsis Evoga saab iga pereliige nautida oma lemmikkohvi. Ainulaadse mitme kasutaja funktsiooniga saab luua kuni 6 kasutajaprofiili ja iga profiili jaoks saab kohandada kuni 9 jooki.

Kuva kõik eelised

Täisautomaatse topeltpuhastusfunktsiooniga piimanõuga

Mitu jooki, mitu kasutajat

  • Valmistab kaheksat kohvijooki

  • Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja

  • Must roostevabast terasest

  • 8-astmeliselt seadistatav kohviveski

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.

Täielikult eemaldatavat kohvivalmistusliidest saab puhastada ühe hetkega

Täielikult eemaldatavat kohvivalmistusliidest saab puhastada ühe hetkega

Tõhusus ja kasutuslihtsus olid need märksõnad, mis inspireerisid Saecot leiutama esimest kohvivalmistusliidest 30 aastat tagasi. Ja inspireeriv ja võimas on see tehnoloogia ka täna. Nagu ikka, on puhastamine ülilihtne - lihtsalt eemaldage liides ja peske seda mõne hetke vältel kraani all. Ja siis pange liides sama kerge vaevaga tagasi.

Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 8-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega

Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 8-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega

Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei pea te selles masinas kunagi pettuma. Erinevad kohvisordid vajavad täieliku maitse avamiseks erineval tasemel jahvatamist. Niisiis võimaldab see masin kaheksa-astmelist jahvatuse reguleerimist – täiusliku espresso peeneimast segust kuni kergema kohvi jämedaima seguni.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

14/04/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Na plus.

Wszystko b.dobrze ale dwa wielkie minusy. Instrukcja obsługi powinna być bardziej czytelna, na papierze brak informacji będących na stronie inter. Dwa,tragicznie mała pojemność pojemnika na brudną wodę.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis Evo HD8953/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis Evo HD8953/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy

07/07/2014

Polska

Polska

Świetny ekspress przygowowujący świetną kawę

Ekspres jest świetny. Głośność pracy nie odbiega od innych ekspresów konkurencyjnych firm. Bardzo przydatna funkcja spieniania mleka dla osób nie pijących kawy. Espresso naprawdę jest rajem dla podniebienia. Nie mam żadnych zastrzeżeń do urządzenia. Jest łatwy w utrzymaniu czystości. Polecam produkt miłośnikom prawdziwej kawy.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09

27/01/2014

Polska

Polska

Ten produkt pod każdym względem jest doskonały

Cena powalająca, ale naprawdę warto.Jest to produkt z najwyższej półki, bardzo łatwa obsługa, piękny wygląd, pyszna kawa,świetnie sprawdza się programowanie ulubionych kaw , czyszczenie po każdym użyciu mleka i po włączeniu. Mleko jest pyszne świetnie spienione. Minusem jest słabe podgrzewanie filiżanek i bardzo częste opróżnianie tacki.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.