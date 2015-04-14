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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Mitu jooki, mitu kasutajat
Xelsis Evoga saab iga pereliige nautida oma lemmikkohvi. Ainulaadse mitme kasutaja funktsiooniga saab luua kuni 6 kasutajaprofiili ja iga profiili jaoks saab kohandada kuni 9 jooki.
Valmistab kaheksat kohvijooki
Sisseehitatud piimakann ja -vahustaja
Must roostevabast terasest
8-astmeliselt seadistatav kohviveski
Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, ei lase keraamiline materjal kohvil üle kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.
Tõhusus ja kasutuslihtsus olid need märksõnad, mis inspireerisid Saecot leiutama esimest kohvivalmistusliidest 30 aastat tagasi. Ja inspireeriv ja võimas on see tehnoloogia ka täna. Nagu ikka, on puhastamine ülilihtne - lihtsalt eemaldage liides ja peske seda mõne hetke vältel kraani all. Ja siis pange liides sama kerge vaevaga tagasi.
Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei pea te selles masinas kunagi pettuma. Erinevad kohvisordid vajavad täieliku maitse avamiseks erineval tasemel jahvatamist. Niisiis võimaldab see masin kaheksa-astmelist jahvatuse reguleerimist – täiusliku espresso peeneimast segust kuni kergema kohvi jämedaima seguni.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
bezik
14/04/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Na plus.
Wszystko b.dobrze ale dwa wielkie minusy. Instrukcja obsługi powinna być bardziej czytelna, na papierze brak informacji będących na stronie inter. Dwa,tragicznie mała pojemność pojemnika na brudną wodę.
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See arvustus tehti tootele Xelsis Evo HD8953/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy
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See arvustus tehti tootele Xelsis Evo HD8953/19 W pełni automatyczny ekspres do kawy
dariusz49
07/07/2014
Polska
Świetny ekspress przygowowujący świetną kawę
Ekspres jest świetny. Głośność pracy nie odbiega od innych ekspresów konkurencyjnych firm. Bardzo przydatna funkcja spieniania mleka dla osób nie pijących kawy. Espresso naprawdę jest rajem dla podniebienia. Nie mam żadnych zastrzeżeń do urządzenia. Jest łatwy w utrzymaniu czystości. Polecam produkt miłośnikom prawdziwej kawy.
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See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09
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See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09
Marzena
27/01/2014
Polska
Ten produkt pod każdym względem jest doskonały
Cena powalająca, ale naprawdę warto.Jest to produkt z najwyższej półki, bardzo łatwa obsługa, piękny wygląd, pyszna kawa,świetnie sprawdza się programowanie ulubionych kaw , czyszczenie po każdym użyciu mleka i po włączeniu. Mleko jest pyszne świetnie spienione. Minusem jest słabe podgrzewanie filiżanek i bardzo częste opróżnianie tacki.
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See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Automatyczny ekspres do kawy Xelsis Evo HD8953/09