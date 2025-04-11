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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
HD9100/80
RapidAir tehnoloogia
Must
Must
Ainulaadse meritähedisainiga RapidAiri tehnoloogia keerutab kuuma õhku, et valmistada vähese õliga või hoopis ilma lisatud õlita hõrk toit, mis on väljast krõbe ja seest pehme.
Philips Airfryer 3000 kasutab kuuma õhku, et muuta Sinu lemmiktoit täiuslikult krõbedaks kuni 90% vähema rasvaga.*
Avasta sadu suu vett jooksma ajavaid Airfryeri retsepte, mis on maitsvad, tervislikud ja kiiresti valmistatavad. Toidueksperdid kureerivad NutriU rakenduse retsepte igapäevaseks toiduvalmistamiseks.
1.0
5-st
1
Arvustus
кухня
11/04/2025
България
Какво е покритието
Защо няма информация за покритието на вътрешната част на уреда, както и на съдовете. Това е основно за здравето на ползвателите. Всички екстри са без значение, ако при готвенето в уреда циркулира нанопластмаса или други вредни вещества.
Positiivsed omadused
бързина на готвене
Negatiivsed omadused
неясно покритие
See arvustus tehti tootele Airfryer L от серия 3000 HD9100/80 Единичен съд
See arvustus tehti tootele Airfryer L от серия 3000 HD9100/80 Единичен съд
Võrreldes Philipsi traditsioonilises fritüüris valmistatud friikartulitega
Võrreldes kana ja sealiha rasvasisaldusega õlifritüüris küpsetamisel ja vokkpannil praadimisel.
Saadaval ainult riikides, kus on NutriU kogukond