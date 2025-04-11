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  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*

Airfryer 30003,7 L

HD9100/80

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| (1) Arvustus
Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
Nautige tervislikku toitu, mis on väljast krõbe ja seest õrn, tänu RapidAir tehnoloogiale. Laadige alla NutriU rakendus, et avastada iga päev sadu maitsvaid retsepte.
Kuva kõik eelised

Tänu RapidAir tehnoloogiale

Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*

  • RapidAir tehnoloogia

  • Must

  • Must

Tervislik frittimine RapidAiri tehnoloogiaga

Tervislik frittimine RapidAiri tehnoloogiaga

Ainulaadse meritähedisainiga RapidAiri tehnoloogia keerutab kuuma õhku, et valmistada vähese õliga või hoopis ilma lisatud õlita hõrk toit, mis on väljast krõbe ja seest pehme.

Frittimine kuni 90% vähema rasvaga*

Frittimine kuni 90% vähema rasvaga*

Philips Airfryer 3000 kasutab kuuma õhku, et muuta Sinu lemmiktoit täiuslikult krõbedaks kuni 90% vähema rasvaga.*

Maitsvad Airfryeri retseptid tervislikuks eluks

Maitsvad Airfryeri retseptid tervislikuks eluks

Avasta sadu suu vett jooksma ajavaid Airfryeri retsepte, mis on maitsvad, tervislikud ja kiiresti valmistatavad. Toidueksperdid kureerivad NutriU rakenduse retsepte igapäevaseks toiduvalmistamiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5-st

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Arvustus

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11/04/2025

България

България

Какво е покритието

Защо няма информация за покритието на вътрешната част на уреда, както и на съдовете. Това е основно за здравето на ползвателите. Всички екстри са без значение, ако при готвенето в уреда циркулира нанопластмаса или други вредни вещества.

Positiivsed omadused

бързина на готвене

Negatiivsed omadused

неясно покритие

See arvustus tehti tootele Airfryer L от серия 3000 HD9100/80 Единичен съд

See arvustus tehti tootele Airfryer L от серия 3000 HD9100/80 Единичен съд

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes Philipsi traditsioonilises fritüüris valmistatud friikartulitega

  2. Võrreldes kana ja sealiha rasvasisaldusega õlifritüüris küpsetamisel ja vokkpannil praadimisel.

  3. Saadaval ainult riikides, kus on NutriU kogukond