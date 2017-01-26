Tehnoloogia Rapid Air tervislikuma frittimise jaoks

Airfryeri ainulaadse tehnoloogia Rapid Air abil saate praadida, küpsetada, röstida ja grillida kõige maitsvamaid suupisteid ja roogi, mis sisaldavad vähem rasva kui tavalises fritüüris valmistamisel! Rapid Air tehnoloogiaga Philips Airfryer eritab ka vähem lõhnu ja aure, seda on lihtne puhastada, seda on ohutu ning säästlik igapäevaselt kasutada.