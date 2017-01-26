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Tootmine lõpetatud
HD9220/50
Vähema rasvaga toimiv õhkfritüür
Multicooker
Valge/hõbedane
800 g
Airfryeri ainulaadse tehnoloogia Rapid Air abil saate praadida, küpsetada, röstida ja grillida kõige maitsvamaid suupisteid ja roogi, mis sisaldavad vähem rasva kui tavalises fritüüris valmistamisel! Rapid Air tehnoloogiaga Philips Airfryer eritab ka vähem lõhnu ja aure, seda on lihtne puhastada, seda on ohutu ning säästlik igapäevaselt kasutada.
Sisseehitatud taimer võimaldab eelseadistada kuni 30 minuti pikkuse küpsetusaja. Automaatse väljalülituse funktsioon hõlmab valmimise helisignaali. Täielikult reguleeritav temperatuur võimaldab eelseadistada toidule küpsetusaja kuni 200 kraadi piires. Nautige krõbedaid kuldpruune friikartuleid, suupisteid, kana, liha ja palju muud – see kõik on valmistatud õige aja ja temperatuuriga ikka selleks, et tulemus oleks parim!
4.3
5-st
6
Auhinnad
Камен
26/01/2017
България
Kinnitatud ostja
препоръчвам
Уреда е много ефективен - готви се лесно и чисто. Трябва малко време / и опити / за да се нацели времето за готвене.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Йошко
26/01/2017
България
Kinnitatud ostja
Много съм доволен
Бързо и здравословно. Миризмата е малко. Лесно се почиства. Почиствам на ръка, мрежата с четка.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9220/50 Airfryer
vgpborussia09
23/01/2017
България
Kinnitatud ostja
Страхотно готвене
прави страхотни пържени картофки. използва се лесно и е супер здравословно .
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Võrreldes traditsioonilise Philipsi fritüüriga valmistatud friikartulitega.