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  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*

Tootmine lõpetatud

Viva kollektsioonAirfryer

HD9220/50

4.3
| (6) Auhinnad
Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*
Philipsi ainulaadse Rapid Air tehnoloogia abil saate õhkfrittida toitu nii, et see on pealt krõbe ja seest pehme. Täiusliku tekstuuri ja hõrgutava tulemuse jaoks läheb õli vaja minimaalselt või üldse mitte.
Kuva kõik eelised

Rapid Air-tehnoloogia tagab täiuslikud tulemused

Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 80% vähem rasva!*

  • Vähema rasvaga toimiv õhkfritüür

  • Multicooker

  • Valge/hõbedane

  • 800 g

Tehnoloogia Rapid Air tervislikuma frittimise jaoks

Tehnoloogia Rapid Air tervislikuma frittimise jaoks

Airfryeri ainulaadse tehnoloogia Rapid Air abil saate praadida, küpsetada, röstida ja grillida kõige maitsvamaid suupisteid ja roogi, mis sisaldavad vähem rasva kui tavalises fritüüris valmistamisel! Rapid Air tehnoloogiaga Philips Airfryer eritab ka vähem lõhnu ja aure, seda on lihtne puhastada, seda on ohutu ning säästlik igapäevaselt kasutada.

Suur küpsetusruum kõigi lemmiktoitude küpsetamiseks

Suur küpsetusruum kõigi lemmiktoitude küpsetamiseks

Reguleeritav aja ja temperatuuri nupp

Reguleeritav aja ja temperatuuri nupp

Sisseehitatud taimer võimaldab eelseadistada kuni 30 minuti pikkuse küpsetusaja. Automaatse väljalülituse funktsioon hõlmab valmimise helisignaali. Täielikult reguleeritav temperatuur võimaldab eelseadistada toidule küpsetusaja kuni 200 kraadi piires. Nautige krõbedaid kuldpruune friikartuleid, suupisteid, kana, liha ja palju muud – see kõik on valmistatud õige aja ja temperatuuriga ikka selleks, et tulemus oleks parim!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

6

Auhinnad

4
2
1

26/01/2017

България

България

Kinnitatud ostja

препоръчвам

Уреда е много ефективен - готви се лесно и чисто. Трябва малко време / и опити / за да се нацели времето за готвене.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9220/50 Airfryer

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9220/50 Airfryer

26/01/2017

България

България

Kinnitatud ostja

Много съм доволен

Бързо и здравословно. Миризмата е малко. Лесно се почиства. Почиствам на ръка, мрежата с четка.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9220/50 Airfryer

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9220/50 Airfryer

23/01/2017

България

България

Kinnitatud ostja

Страхотно готвене

прави страхотни пържени картофки. използва се лесно и е супер здравословно .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9220/50 Airfryer

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9220/50 Airfryer

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes traditsioonilise Philipsi fritüüriga valmistatud friikartulitega.