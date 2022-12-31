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Rapid Air tehnoloogiaga
4,1 l
Must
Naudi oma einet siis, kui oled valmis. Lülita sisse soojana hoidmise režiim ja Sinu toit püsib kuni 30 minutit ideaalsel temperatuuril.
Puuduta nuppu ja küpseta. Eelseadistatud programmid hõlmavad külmutatud suupisteid, värskeid friikartuleid, liha, kala, kanapulki, torti ja isegi grillitud juurvilju.
Kõik eemaldatavad osad on nõudepesumasinas pestavad. Meie Airfryeri QuickClean-korvil on lihtsasti puhastatav mittenakkuv kate. Õhu abil frittimine tähendab ka seda, et kodus puudub traditsioonilise frittimisega kaasnev lõhn.
4.9
5-st
26
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Tina 16230
31/12/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Очень удобно и лёгкая в использовании
Эта вещь нужна каждой хозяйке . Не прихотливая в уходе. Блюда получаются быстро и легко
Positiivsed omadused
Лёгкая в уходе и использование
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
Vika 1995
25/04/2022
Україна
Kampaania osa
Чудова піч
Дуже подобається така техніка на кухні, дійсно швидко і дуже смачно, а головне корисно, особливо діткам які полюбляють усе шкідливо, а тепер це можна готувати дома , подобається те зо коли мало часу на приготування то ця річ допомагає швидко приготувати. Гарний дизайн, дуже легко користуватись, рецептів в Інтернеті багато тому проблем не буде! Рекомендую
Positiivsed omadused
Швидко готувати, корисно
Negatiivsed omadused
Нема
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
Dinchic
25/04/2022
Україна
Kampaania osa
Рекомендую!!!
Після придбання цієї мультипеч я перестала готувати на сковороді та в духовці. Він відмінний вписався на моїй кухні і не вимагає якогось супер догляду. Усі знімні частини можна мити у посудомийці. Їжа в ньому готується швидко, а головне, що не треба використовувати олію. Я пробувала готувати в ньому овочі, рибу, стейки, картоплю фрі, курячі крильця. Усередині все соковите, а зверху скоринка. Прилад дуже простий у використанні. Ніяких спеціальних режимів та проблем. Лише потрібно виставити потрібну температуру і час. Загалом відмінне придбання для кухні.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
Võrreldes Philipsi traditsioonilise fritüüriga valmistatud friikartulitega
Allikas: Euromonitor International Ltd; vähese rasvaga fritüüri kategooria määratlus; jaemüügimaht ühikutes, 2020. aasta andmed
Saadaval ainult riikides, kus on NutriU kogukond
Ühe kanarinna (AF seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (200 °C, ilma eelsoojenduseta) valmistamise energiakulu võrreldes A-klassi ahju kasutamisega. Keskmine protsent põhineb laborisisesel mõõtmisel toodetega HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Tulemused võivad tooteti varieeruda.