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  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
  • Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*

AirfryerEssential L

HD9252/90

4.9
| (26) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*
Philips toob maailma parima õhufritüüri igaühe koju. Naudi tervislikku toitu, mis on tänu kiire õhu tehnoloogiale väljast krõbe ja seest pehme. Lae alla NutriU rakendus, et avastada iga päev sadu maitsvaid retsepte.***
Kuva kõik eelised

Tänu Rapid Airi tehnoloogiale

Suurepärase maitsega toit, kuni 90% vähem rasva!*

  • Rapid Air tehnoloogiaga

  • 4,1 l

  • Must

Soojashoidmise funktsioon

Soojashoidmise funktsioon

Naudi oma einet siis, kui oled valmis. Lülita sisse soojana hoidmise režiim ja Sinu toit püsib kuni 30 minutit ideaalsel temperatuuril.

7 eelseadistusega puuteekraan

7 eelseadistusega puuteekraan

Puuduta nuppu ja küpseta. Eelseadistatud programmid hõlmavad külmutatud suupisteid, värskeid friikartuleid, liha, kala, kanapulki, torti ja isegi grillitud juurvilju.

Lihtne kasutada ja puhastada

Lihtne kasutada ja puhastada

Kõik eemaldatavad osad on nõudepesumasinas pestavad. Meie Airfryeri QuickClean-korvil on lihtsasti puhastatav mittenakkuv kate. Õhu abil frittimine tähendab ka seda, et kodus puudub traditsioonilise frittimisega kaasnev lõhn.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Arvustused

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4.9

5-st

26

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

2
1

31/12/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Очень удобно и лёгкая в использовании

Эта вещь нужна каждой хозяйке . Не прихотливая в уходе. Блюда получаются быстро и легко

Positiivsed omadused

Лёгкая в уходе и использование

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

25/04/2022

Україна

Україна

Чудова піч

Дуже подобається така техніка на кухні, дійсно швидко і дуже смачно, а головне корисно, особливо діткам які полюбляють усе шкідливо, а тепер це можна готувати дома , подобається те зо коли мало часу на приготування то ця річ допомагає швидко приготувати. Гарний дизайн, дуже легко користуватись, рецептів в Інтернеті багато тому проблем не буде! Рекомендую

Positiivsed omadused

Швидко готувати, корисно

Negatiivsed omadused

Нема

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

25/04/2022

Україна

Україна

Рекомендую!!!

Після придбання цієї мультипеч я перестала готувати на сковороді та в духовці. Він відмінний вписався на моїй кухні і не вимагає якогось супер догляду. Усі знімні частини можна мити у посудомийці. Їжа в ньому готується швидко, а головне, що не треба використовувати олію. Я пробувала готувати в ньому овочі, рибу, стейки, картоплю фрі, курячі крильця. Усередині все соковите, а зверху скоринка. Прилад дуже простий у використанні. Ніяких спеціальних режимів та проблем. Лише потрібно виставити потрібну температуру і час. Загалом відмінне придбання для кухні.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes Philipsi traditsioonilise fritüüriga valmistatud friikartulitega

  2. Allikas: Euromonitor International Ltd; vähese rasvaga fritüüri kategooria määratlus; jaemüügimaht ühikutes, 2020. aasta andmed

  3. Saadaval ainult riikides, kus on NutriU kogukond

  4. Ühe kanarinna (AF seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (200 °C, ilma eelsoojenduseta) valmistamise energiakulu võrreldes A-klassi ahju kasutamisega. Keskmine protsent põhineb laborisisesel mõõtmisel toodetega HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Tulemused võivad tooteti varieeruda.