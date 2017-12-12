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Tootmine lõpetatud

Daily CollectionVeekeetja

HD9334/11

4.8

| (9) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Stiilne disain, mis on loodud kestma

See nutika disainiga veekeetja võimaldab kontrollida veekogust iga nurga alt ja filtreerib efektiivse mikrokiudfiltri abil veest välja katlakivi. Usaldusväärne ja tõhus keetmine pika kasutusea vältel!

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Läbipaistev konstruktsioon võimaldab vee kogust kontrollida

Stiilne disain, mis on loodud kestma

  • 1,5 l

  • 2200 W

  • Plast

360° intuitiivne veetaseme näidik

360° intuitiivne veetaseme näidik

Kergesti loetav veetaseme näidik, mis on tänu läbipaistvale korpusele kontrolltav iga nurga alt. Stiilsed triibud tähistavad nutikalt nii vee kui ka tasside kogust.

Juhtmevaba 360° pööratav ümmargune alus lihtsustab tõstmist ja kohaleasetamist

Juhtmevaba 360° pööratav ümmargune alus lihtsustab tõstmist ja kohaleasetamist

Juhtmevaba 360° pööratav ümmargune alus lihtsustab tõstmist ja kohaleasetamist.

Toitejuhtme kerija kergendab hoiustamist

Toitejuhtme kerija kergendab hoiustamist

Juhtme saab ümber aluse kerida, seega on veekeetjat köögis lihtne paigutada.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: VRS_AWARD-612378

Arvustused

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4.8

5-st

9

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
2
1

12/12/2017

Polska

Polska

niebanalny wygląd i przyjemność użytkowania

na początku zwróciłem na niego uwagę przede wszystkim ze względu na wygląd, odróżniał się na tej płaszczyźnie od innych czajników dostępnych w ofercie na rynku. sam dzbanek wykonany jest częściowo z półprzezroczystego tworzywa co doskonale sprawdza się przy odczytywaniu poziomu ilości wody miałem małe obawy, czy aby wsuwana przykrywka w porównaniu do automatycznie otwieranych będzie dobrym rozwiązaniem, i choć na początku sprawiało mi pewne trudności, to dzięki widocznym oznaczeniom na krawędzi z czasem nie miałem już żadnych z tym problemów-bardzo intuicyjne rozwiązanie filtr można w bardzo łatwy sposób wyciągnąć i oczyścić z kamienia,wszystko spasowane jest idealnie płytę grzewczą bez przeszkód można oczyścić z kamienia obrotowa podstawa oraz możliwość regulacji kabla dają wygodę z użytkowania wysokiej jakości tworzywa oraz jakość wykończenia nie pozostawiają wątpliwości o trwałości oraz klasie urządzenia

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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9334/11 Czajnik

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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9334/11 Czajnik

05/07/2019

Україна

Україна

Цей продукт дуже якісний

Дуже хороший чайник. Має чудові функції. Ідеальний для дому, або роботи! Рекомендую!

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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9334/11 Чайник

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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9334/11 Чайник

05/07/2019

Україна

Україна

Добротний чайник

Придбала Philips Daily Collection чайник HD9334/11 1,5 л в подарунок до м'ясорубки по акційній ціні,користуюсь 1,5роки,покупкою задоволена.Стильний , прозорий якісний пластик , зручний широкий носик,швидко закипає, потім - кілька секунд кипіння і спрацьовує автовимикач.Всім раджу до покупки

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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9334/11 Чайник

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.