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Tootmine lõpetatud
Stiilne disain, mis on loodud kestma
See nutika disainiga veekeetja võimaldab kontrollida veekogust iga nurga alt ja filtreerib efektiivse mikrokiudfiltri abil veest välja katlakivi. Usaldusväärne ja tõhus keetmine pika kasutusea vältel!
1,5 l
2200 W
Plast
Kergesti loetav veetaseme näidik, mis on tänu läbipaistvale korpusele kontrolltav iga nurga alt. Stiilsed triibud tähistavad nutikalt nii vee kui ka tasside kogust.
Juhtmevaba 360° pööratav ümmargune alus lihtsustab tõstmist ja kohaleasetamist.
Juhtme saab ümber aluse kerida, seega on veekeetjat köögis lihtne paigutada.
Auhinnad
4.8
5-st
9
Auhinnad
100%
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marioo75
12/12/2017
Polska
niebanalny wygląd i przyjemność użytkowania
na początku zwróciłem na niego uwagę przede wszystkim ze względu na wygląd, odróżniał się na tej płaszczyźnie od innych czajników dostępnych w ofercie na rynku. sam dzbanek wykonany jest częściowo z półprzezroczystego tworzywa co doskonale sprawdza się przy odczytywaniu poziomu ilości wody miałem małe obawy, czy aby wsuwana przykrywka w porównaniu do automatycznie otwieranych będzie dobrym rozwiązaniem, i choć na początku sprawiało mi pewne trudności, to dzięki widocznym oznaczeniom na krawędzi z czasem nie miałem już żadnych z tym problemów-bardzo intuicyjne rozwiązanie filtr można w bardzo łatwy sposób wyciągnąć i oczyścić z kamienia,wszystko spasowane jest idealnie płytę grzewczą bez przeszkód można oczyścić z kamienia obrotowa podstawa oraz możliwość regulacji kabla dają wygodę z użytkowania wysokiej jakości tworzywa oraz jakość wykończenia nie pozostawiają wątpliwości o trwałości oraz klasie urządzenia
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9334/11 Czajnik
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9334/11 Czajnik
irina11
05/07/2019
Україна
Цей продукт дуже якісний
Дуже хороший чайник. Має чудові функції. Ідеальний для дому, або роботи! Рекомендую!
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9334/11 Чайник
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9334/11 Чайник
МЛЛ68
05/07/2019
Україна
Добротний чайник
Придбала Philips Daily Collection чайник HD9334/11 1,5 л в подарунок до м'ясорубки по акційній ціні,користуюсь 1,5роки,покупкою задоволена.Стильний , прозорий якісний пластик , зручний широкий носик,швидко закипає, потім - кілька секунд кипіння і спрацьовує автовимикач.Всім раджу до покупки
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9334/11 Чайник
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9334/11 Чайник