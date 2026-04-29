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Daily Collection Veekeetja
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HD9334/11
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User Manual Philips Daily Collection Kettle
See nutika disainiga veekeetja võimaldab kontrollida veekogust iga nurga alt ja filtreerib efektiivse mikrokiudfiltri abil veest välja katlakivi. Usaldusväärne ja tõhus keetmine pika kasutusea vältel!
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