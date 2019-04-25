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  • Eriti tugev ja vastupidav klaas
  • Eriti tugev ja vastupidav klaas
  • Eriti tugev ja vastupidav klaas
  • Eriti tugev ja vastupidav klaas
  • Eriti tugev ja vastupidav klaas
  • Eriti tugev ja vastupidav klaas
  • Eriti tugev ja vastupidav klaas
  • Eriti tugev ja vastupidav klaas
  • Eriti tugev ja vastupidav klaas
  • Eriti tugev ja vastupidav klaas
  • Eriti tugev ja vastupidav klaas
  • Eriti tugev ja vastupidav klaas
  • Eriti tugev ja vastupidav klaas
  • Eriti tugev ja vastupidav klaas
  • Eriti tugev ja vastupidav klaas
  • Eriti tugev ja vastupidav klaas
  • Eriti tugev ja vastupidav klaas
  • Eriti tugev ja vastupidav klaas
  • Eriti tugev ja vastupidav klaas
  • Eriti tugev ja vastupidav klaas
  • Eriti tugev ja vastupidav klaas
  • Eriti tugev ja vastupidav klaas

Tootmine lõpetatud

Avance CollectionVeekeetja

HD9342/01

4.9

| (14) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet

Eriti tugev ja vastupidav klaas

Esimene Philipsi klaasist kann, mille roostevabast terasest detailid muudavad selle eriti tugevaks ja vastupidavaks. Reguleeritava näidiku abil saate keeta endale vajaliku temperatuuriga vee ja anda seega oma panuse paremale keskkonnale.

Kuva kõik eelised

Eriti tugev ja vastupidav klaas

  • 1,5 l ja 2200 W

  • SCHOTT DURAN® klaas

  • Veetaseme näidik

  • Vedrukaas

Toitejuhtme kerija kergendab hoiustamist

Toitejuhtme kerija kergendab hoiustamist

Juhtme saab ümber aluse kerida, seega on veekeetjat köögis lihtne paigutada.

Mitmeosaline ohutussüsteem

Mitmeosaline ohutussüsteem

Mitmeosaline ohutussüsteem kaitseks kuivalt sisselülitamise eest, automaatne väljalülitus vee keemaminekul

Märgutuli põleb, kui veekeetja on sisse lülitatud

Märgutuli põleb, kui veekeetja on sisse lülitatud

Toitelülitisse ehitatud elegantne märgutuli näitab, kas veekeetja on sisse lülitatud.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.9

5-st

14

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

4
2
1

25/04/2019

Lietuva

Lietuva

Greitai užverda

Šis virdulys labai patinka, kad vanduo greitai užverda, yra modernios išvaizdos, yra stiklinis - tad matosi visas įpiltas vanduo. Taip pat yra sugraduota puodeliais, galima sutaupyti elektros energijos, nes verdi tiek kiek reikia. Apačioje galima susukti laidą ir taip sutaupyti vietos virtuvėje.

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22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Tvirtas ir kokybiškas

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Tvirtas ir patogus Philips virdulys su nerūdijančio plieno elementais puikiai tiks ieškantiems ne tik praktiško, bet ir stilingo sprendimo. Virdulyje įmontuotas platus atlenkiamas dangtelis su atlaisvinimo mygtuku, tad virdulį galėsite nesunkiai išvalyti, o dėka stiklinio pagrindo ir pažymėtų puodelių indikatorių įpilsite reikiamą kiekį vandens. Švarų vandenį be jokių kalkių nuosėdų užtikrina ties virdulio snapeliu įmontuotas išimamas kalkių nuosėdų šalinimo filtras.

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21/08/2017

Lietuva

Lietuva

Virdulys

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Puikus virdulys! Man patinka, jog aparatas pagamintas iš skaidraus stiklo, todėl visada žinau, ar jis yra švarus. Teko girdėti, jog virduliai turintys stiklinį indą neišskiria kenksmingų medžiagų. Taip pat, labai įdomu, jog galima stebėti, kas vyksta verdant vandeniui. Virdulys užverda labai greitai, o rankena visada išlieka vėsi.

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.