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Tootmine lõpetatud
Eriti tugev ja vastupidav klaas
Esimene Philipsi klaasist kann, mille roostevabast terasest detailid muudavad selle eriti tugevaks ja vastupidavaks. Reguleeritava näidiku abil saate keeta endale vajaliku temperatuuriga vee ja anda seega oma panuse paremale keskkonnale.
1,5 l ja 2200 W
SCHOTT DURAN® klaas
Veetaseme näidik
Vedrukaas
Juhtme saab ümber aluse kerida, seega on veekeetjat köögis lihtne paigutada.
Mitmeosaline ohutussüsteem kaitseks kuivalt sisselülitamise eest, automaatne väljalülitus vee keemaminekul
Toitelülitisse ehitatud elegantne märgutuli näitab, kas veekeetja on sisse lülitatud.
4.9
5-st
14
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Dominykas
25/04/2019
Lietuva
Greitai užverda
Šis virdulys labai patinka, kad vanduo greitai užverda, yra modernios išvaizdos, yra stiklinis - tad matosi visas įpiltas vanduo. Taip pat yra sugraduota puodeliais, galima sutaupyti elektros energijos, nes verdi tiek kiek reikia. Apačioje galima susukti laidą ir taip sutaupyti vietos virtuvėje.
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SandraS
22/08/2017
Lietuva
Tvirtas ir kokybiškas
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Tvirtas ir patogus Philips virdulys su nerūdijančio plieno elementais puikiai tiks ieškantiems ne tik praktiško, bet ir stilingo sprendimo. Virdulyje įmontuotas platus atlenkiamas dangtelis su atlaisvinimo mygtuku, tad virdulį galėsite nesunkiai išvalyti, o dėka stiklinio pagrindo ir pažymėtų puodelių indikatorių įpilsite reikiamą kiekį vandens. Švarų vandenį be jokių kalkių nuosėdų užtikrina ties virdulio snapeliu įmontuotas išimamas kalkių nuosėdų šalinimo filtras.
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Paulina
21/08/2017
Lietuva
Virdulys
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Puikus virdulys! Man patinka, jog aparatas pagamintas iš skaidraus stiklo, todėl visada žinau, ar jis yra švarus. Teko girdėti, jog virduliai turintys stiklinį indą neišskiria kenksmingų medžiagų. Taip pat, labai įdomu, jog galima stebėti, kas vyksta verdant vandeniui. Virdulys užverda labai greitai, o rankena visada išlieka vėsi.
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