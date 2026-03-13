10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Veekeetjad
Kõik seeriad
Avance Collection Veekeetja
Tootmine lõpetatud
Tugi
HD9342/01
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
UK Declaration of Conformity - English (US)
Consumer Care Book Philips Avance Collection Kettle HD9342/01 - English (US)
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata