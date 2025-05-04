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Metall
Vedrukaas
Märgutuli
1,7 l
Vastupidav ja töökindel metallist disain toiduainetega kasutamiseks sobivast harjatud roostevabast terast korpuses.
Tilas olev mikrokiudfilter püüab puhta vee saamiseks kinni katlakivi osakesed suurusega alates 200 mikronist.
Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keemise ning lihtsa puhastamise.
4.7
5-st
77
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
04/05/2025
Україна
Kinnitatud ostja
Якісна техніка як завжди. Батьки залишилися задоволеними
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9351/90 Чайник
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9351/90 Чайник
Issida82
09/10/2024
Україна
Чайник хорошої якості ,довго прослужив
В використанні був сім років ,жодних проблем!Супер ,рекомендую!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9350/91 Чайник
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9350/91 Чайник
Валентина Л
15/02/2024
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Чудовий чайник
Чудовий чайник, швидко закипає, простий і безпечний у користуванні, довершений дизайн. Доставка швидко і безкоштовно.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9351/90 Чайник
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9351/90 Чайник
Philipsi tavalise metallist veekeetjaga HD9320 võrreldes 25% suurem