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  • Loodud kestma
  • Loodud kestma
  • Loodud kestma

Kollektsioon DailyVeekeetja

HD9350/90

4.7
| (77) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet
Loodud kestma
Vastupidav ja ohutust, toiduainetega kasutamiseks sobivast, roostevabast terasest veekeetja pikaaegseks ja töökindlaks igapäevaseks kasutamiseks. See elegantne ja vastupidav veekeetja on valminud Philipsi 60-aastase usaldusväärsuse ja kogemuste tulemusena.
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Pikaajaliseks ja usaldusväärseks igapäevaseks kasutamiseks

Loodud kestma

  • Metall

  • Vedrukaas

  • Märgutuli

  • 1,7 l

Toiduainetega kasutamiseks sobiv roostevaba teras (SUS304)

Vastupidav ja töökindel metallist disain toiduainetega kasutamiseks sobivast harjatud roostevabast terast korpuses.

Mikrokiudfilter püüab väikesed katlakiviosakesed kinni

Mikrokiudfilter püüab väikesed katlakiviosakesed kinni

Tilas olev mikrokiudfilter püüab puhta vee saamiseks kinni katlakivi osakesed suurusega alates 200 mikronist.

Lame küttekeha ajab vee kiiresti keema

Lame küttekeha ajab vee kiiresti keema

Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keemise ning lihtsa puhastamise.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

77

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

2

04/05/2025

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Якісна техніка як завжди. Батьки залишилися задоволеними

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9351/90 Чайник

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9351/90 Чайник

09/10/2024

Україна

Україна

Чайник хорошої якості ,довго прослужив

В використанні був сім років ,жодних проблем!Супер ,рекомендую!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9350/91 Чайник

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD9350/91 Чайник

15/02/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чудовий чайник

Чудовий чайник, швидко закипає, простий і безпечний у користуванні, довершений дизайн. Доставка швидко і безкоштовно.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9351/90 Чайник

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD9351/90 Чайник

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Lahtiütlused

  1. Philipsi tavalise metallist veekeetjaga HD9320 võrreldes 25% suurem