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  • Tervislikum viis toidu frittimiseks*
  • Tervislikum viis toidu frittimiseks*
  • Tervislikum viis toidu frittimiseks*
  • Tervislikum viis toidu frittimiseks*
  • Tervislikum viis toidu frittimiseks*
  • Tervislikum viis toidu frittimiseks*
  • Tervislikum viis toidu frittimiseks*
  • Tervislikum viis toidu frittimiseks*
  • Tervislikum viis toidu frittimiseks*
  • Tervislikum viis toidu frittimiseks*

Tootmine lõpetatud

Viva kollektsioonAirfryer

HD9721/10

5
| (52) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Tervislikum viis toidu frittimiseks*
Philipsi Airfryer Twin TurboStar kasutab teie lemmiktoitude frittimiseks kuuma õhku ja väikeses koguses õli (või üldse mitte). Uus Twin TurboStari tehnoloogia eemaldab toidust liigse rasva, võimaldades teil valmistada kõige tervislikumat fritüüritud toitu.
Kuva kõik eelised

Krõbeda tekstuuriga vähem rasvane toit*

Tervislikum viis toidu frittimiseks*

  • Vähema rasvaga toimiv õhkfritüür

  • Must

  • 1500 W

  • 0,8 kg

Twin TurboStari tehnoloogia eemaldab toitudest rasva

Twin TurboStari tehnoloogia eemaldab toitudest rasva

Tänu võimsale kuumutile, mootorile ja meie uuele Twin TurboStari tehnoloogiale ringleb kuum õhk Airfryeris nagu võimas tornaado, jõudes kõikidesse küpsetusnõu nurkadesse. Seade eemaldab teie toidust liigse rasva ja kogub selle rasvavähendajasse, kust saate rasva kergesti eemaldada. Philips Airfryeri Twin TurboStari tehnoloogia säästab teid ja teie kodu tavaliste fritüüridega võrreldes praetud rasva lõhnas.

Frittige vähese õliga või ilma õlita

Frittige vähese õliga või ilma õlita

Airfryer kasutab teie lemmiktoitude küpsetamiseks kuuma õhku ja vähese koguses (või üldse mitte) õli, tänu millele saate frittida kuni 90% vähema rasvaga*. Nautige maitsvat ja krõbedat frititud toitu, milles on vähem rasva.

Suurepärase maitsega friikartulid, kuni 90% vähem rasva!*

Tõestatud jõudlus. Küpsetab friikartulid sama krõbedaks nagu traditsiooniline õliga fritüür, tagades samas 90% vähem rasvase tulemuse. Küpsetage kanakoibi ning nautige nende krõbedat nahka ja mahlast liha – ilma üleliigse rasvata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

52

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

16/03/2023

Україна

Україна

Мультипіч має зручні програми.

Якщо Ви плануєте купити мультипіч, то зробіть це. Штука дуже крута. Смачно і швидко готує, але головне корисно. Картопля фрі без єдиної каплі масла. Готувала в ній свинину, курицю - дуже швидко і смачно. Картопля по-селянські взагалі смакота.

Positiivsed omadused

Швидкість приготування, якість

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

01/07/2021

Україна

Україна

Удобно, быстро, вкусно!

Техника Philips - это всегда надежность, функциональность и долговечность. Выбирала именно эту модель за соотношение цена/качество/ простота использования. Ничего лишнего нет ни в дизайне, ни в управлении. С настройками разберутся все, очень просто. Готовится быстро, продукты получаются не пересушенными, вкусными. Место занимает немного. Летом вообще незаменима, чтобы не пользоваться духовкой. Покупала по акции вместе со сковородой-гриль. Тоже очень нужна, пользуемся часто.

Positiivsed omadused

Удобство

Negatiivsed omadused

Нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

01/07/2021

Україна

Україна

Виріб має чудові функції!

Користуюся 2 роки.Дуже задоволена.Багатофункціональна.Для тих хто бажає дотримуватись здорового харчування —необхідна річ.Товар рекомендую.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes kana rasvasisaldusega õliga fritüüris küpsetamisel ja vokkpannil praadimisel

  2. Võrreldes traditsioonilise Philipsi fritüüriga valmistatud friikartulitega

  3. võrdluses kasutati Philips Viva kollektsiooni Airfryerit, mis mahutab kuni 800 g friikartuleid