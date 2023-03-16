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Tootmine lõpetatud
Vähema rasvaga toimiv õhkfritüür
Must
1500 W
0,8 kg
Tänu võimsale kuumutile, mootorile ja meie uuele Twin TurboStari tehnoloogiale ringleb kuum õhk Airfryeris nagu võimas tornaado, jõudes kõikidesse küpsetusnõu nurkadesse. Seade eemaldab teie toidust liigse rasva ja kogub selle rasvavähendajasse, kust saate rasva kergesti eemaldada. Philips Airfryeri Twin TurboStari tehnoloogia säästab teid ja teie kodu tavaliste fritüüridega võrreldes praetud rasva lõhnas.
Airfryer kasutab teie lemmiktoitude küpsetamiseks kuuma õhku ja vähese koguses (või üldse mitte) õli, tänu millele saate frittida kuni 90% vähema rasvaga*. Nautige maitsvat ja krõbedat frititud toitu, milles on vähem rasva.
Tõestatud jõudlus. Küpsetab friikartulid sama krõbedaks nagu traditsiooniline õliga fritüür, tagades samas 90% vähem rasvase tulemuse. Küpsetage kanakoibi ning nautige nende krõbedat nahka ja mahlast liha – ilma üleliigse rasvata.
5.0
5-st
52
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Nastya1812
16/03/2023
Україна
Мультипіч має зручні програми.
Якщо Ви плануєте купити мультипіч, то зробіть це. Штука дуже крута. Смачно і швидко готує, але головне корисно. Картопля фрі без єдиної каплі масла. Готувала в ній свинину, курицю - дуже швидко і смачно. Картопля по-селянські взагалі смакота.
Positiivsed omadused
Швидкість приготування, якість
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Tattta.21
01/07/2021
Україна
Удобно, быстро, вкусно!
Техника Philips - это всегда надежность, функциональность и долговечность. Выбирала именно эту модель за соотношение цена/качество/ простота использования. Ничего лишнего нет ни в дизайне, ни в управлении. С настройками разберутся все, очень просто. Готовится быстро, продукты получаются не пересушенными, вкусными. Место занимает немного. Летом вообще незаменима, чтобы не пользоваться духовкой. Покупала по акции вместе со сковородой-гриль. Тоже очень нужна, пользуемся часто.
Positiivsed omadused
Удобство
Negatiivsed omadused
Нет
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Sonia751
01/07/2021
Україна
Виріб має чудові функції!
Користуюся 2 роки.Дуже задоволена.Багатофункціональна.Для тих хто бажає дотримуватись здорового харчування —необхідна річ.Товар рекомендую.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Võrreldes kana rasvasisaldusega õliga fritüüris küpsetamisel ja vokkpannil praadimisel
Võrreldes traditsioonilise Philipsi fritüüriga valmistatud friikartulitega
võrdluses kasutati Philips Viva kollektsiooni Airfryerit, mis mahutab kuni 800 g friikartuleid