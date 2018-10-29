Üllatage sõpru ja peret koduste maiustega igal ajal!

Alati leidub põhjus muffinite söömiseks. Võib-olla on mõni sünnipäev tulemas või soovite lihtsalt sõpru või peret maitsva ja rõõmsa maiusega üllatada. Ja ärge unustage, muffini või keeksi söömine magustoiduks on täiesti lubatud!