TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Airfryeri muffinivormid
  • Airfryeri muffinivormid
  • Airfryeri muffinivormid
  • Airfryeri muffinivormid
  • Airfryeri muffinivormid
  • Airfryeri muffinivormid

Tootmine lõpetatud

Airfryeri muffinivormide tarvik

HD9909/00

Airfryeri muffinivormid
Kõigile Airfryeritele mõeldud lihtsasti kasutatavate muffinivormidega saate pakkuda perele, sõpradele või iseendale imemaitsvaid muffineid või keekse. Värvilised muffinivormid on valmistatud lõhnatust silikoonist, mis teeb eemaldamise, hoiustamise ja puhastamise lihtsaks!
Kuva kõik eelised

Maitsvate ja värviliste muffinite ja keekside tegemiseks

Airfryeri muffinivormid

  • Rõõmsavärvilised vormid

  • Mitmekülgne toiduvalmistamine

Üllatage sõpru ja peret koduste maiustega igal ajal!

Alati leidub põhjus muffinite söömiseks. Võib-olla on mõni sünnipäev tulemas või soovite lihtsalt sõpru või peret maitsva ja rõõmsa maiusega üllatada. Ja ärge unustage, muffini või keeksi söömine magustoiduks on täiesti lubatud!

Muffinitest keeksideni

Kas sooviksite pigem muffineid või keeksikesi? Vahet pole! Võite küpsetada mõlemaid samaaegselt. Soovite proovida teisi retsepte teistsuguste koostisainetega? Proovige ükskõik milliseid oma lemmik-koostisaineid ja avastage selle viie täiusliku suurusega maiuse võlu!

Osad on puhastamise kergendamiseks nõudepesumasinas pestavad

Osad on puhastamise kergendamiseks nõudepesumasinas pestavad

Võite need Airfryeri muffinivormid ohutult nõudepesumasinasse panna, mis teeb nende uuesti kasutamise veelgi lihtsamaks!

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.