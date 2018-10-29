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Tootmine lõpetatud
HD9909/00
Rõõmsavärvilised vormid
Mitmekülgne toiduvalmistamine
Alati leidub põhjus muffinite söömiseks. Võib-olla on mõni sünnipäev tulemas või soovite lihtsalt sõpru või peret maitsva ja rõõmsa maiusega üllatada. Ja ärge unustage, muffini või keeksi söömine magustoiduks on täiesti lubatud!
Kas sooviksite pigem muffineid või keeksikesi? Vahet pole! Võite küpsetada mõlemaid samaaegselt. Soovite proovida teisi retsepte teistsuguste koostisainetega? Proovige ükskõik milliseid oma lemmik-koostisaineid ja avastage selle viie täiusliku suurusega maiuse võlu!
Võite need Airfryeri muffinivormid ohutult nõudepesumasinasse panna, mis teeb nende uuesti kasutamise veelgi lihtsamaks!
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