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Küpsetustarvik 1.3L L Airfryerile

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Küpsetustarvik 1.3LL Airfryerile

HD9925/01

Küpsetustarvik 1.3L L Airfryerile

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

See L- mahuga küpsetuskomplekt on perfektne tarvik teie Compact Airfryeri mitmekülgsuse laiendamiseks. Valmistage ning küpsetage maitsvaid lasanjesid, vormiroogasid, karrisid, suppe, kooke, muffineid... ja palju muudki!

  • PDF fail
  • 26 July 2026

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