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Küpsetustarvik 2.0L XL Airfryerile
Tugi
HD9945/01
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See küpsetuskomplekt on perfektne tarvik teie XL Airfryeri mitmekülgsuse laiendamiseks. Valmistage ning küpsetage maitsvaid lasanjesid, vormiroogasid, karrisid, suppe, kooke, muffineid... ja palju muudki!
Philips Airfryerist eraldub valget suitsu.
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