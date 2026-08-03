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Küpsetustarvik 2.0L XL Airfryerile

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Küpsetustarvik 2.0LXL Airfryerile

HD9945/01

Küpsetustarvik 2.0L XL Airfryerile

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

See küpsetuskomplekt on perfektne tarvik teie XL Airfryeri mitmekülgsuse laiendamiseks. Valmistage ning küpsetage maitsvaid lasanjesid, vormiroogasid, karrisid, suppe, kooke, muffineid... ja palju muudki!

  • PDF fail
  • 3 August 2026

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