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  • Küpsetuskomplekt Airfryer XL'ile
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XL'ile
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XL'ile
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XL'ile
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XL'ile
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XL'ile
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XL'ile
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XL'ile
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XL'ile
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XL'ile
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XL'ile
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XL'ile
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XL'ile
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XL'ile
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XL'ile
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XL'ile
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XL'ile
  • Küpsetuskomplekt Airfryer XL'ile

Küpsetustarvik 2.0LXL Airfryerile

HD9945/01

2.6
| (5) Auhinnad
Küpsetuskomplekt Airfryer XL'ile
See küpsetuskomplekt on perfektne tarvik teie XL Airfryeri mitmekülgsuse laiendamiseks. Valmistage ning küpsetage maitsvaid lasanjesid, vormiroogasid, karrisid, suppe, kooke, muffineid... ja palju muudki!
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3000 seeria

3000 seeria
Airfryer 6,2 L

NA331/10

5000 seeria

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Dual Basket Airfryer

NA551/00

3000 seeria

3000 seeria
Dual Basket Airfryer

NA353/10

5000 seeria

5000 seeria
Dual Basket Airfryer

NA552/00

5000 seeria

5000 seeria
Dual Basket Airfryer

NA555/00

3000 seeria

3000 seeria
Airfryer 6,2 L

NA331/00

3000 seeria

3000 seeria
Airfryer 6,2 L

NA332/00

1000 seeria

1000 seeria
Airfryer 1000 seeria 6.2L

NA130/00

2000 seeria

2000 seeria
Airfryer 2000 seeria 6.2L (hõbedane)

NA231/00

3000 seeria

3000 seeria
Dual Basket Airfryer

NA350/03

Tarvikud Airfryeriga küpsetamiseks

Küpsetuskomplekt Airfryer XL'ile

  • 1 küpsetustarvik

  • 9 silikoonist muffinivormi

Mittenakkuv küpsetustarvik

Mittenakkuv küpsetustarvik

Küpsetustarvik. Philips Airfryer XL küpsetuskomplektiga saate valmistada kõiki oma lemmikküpsetisi. 2 l mahutavus on suurepärane banaanileiva, kookide, vormiroogade, liha ja muude roogade valmistamiseks. Nautige!

Igapäevane inspiratsioon uute retseptide jaoks

Igapäevane inspiratsioon uute retseptide jaoks

Philips HomeID retseptid tagavad lõputu retseptiinspiratsiooni meie tippkokkadelt ja miljonitelt kasutajalt – see aitab teie retseptivalikut laiendada. Mida rohkem HomeID rakendust kasutate, seda isikupärastatumaid soovitusi saate.*

Osad on puhastamise kergendamiseks masinpestavad

Osad on puhastamise kergendamiseks masinpestavad

Airfryeri küpsetustarvikut ja muffinivorme võib julgelt nõudepesumasinasse panna, mis teeb nende uuesti kasutamise veelgi lihtsamaks!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.6

5-st

5

Auhinnad

4

01/04/2025

Україна

Україна

Всё идеально!

Выпечка получается замечательной и вкусной! А этому миру желаю поменьше людей которые пытаются в данной формочке запекать картошку, мир станет лучше! ;)

See arvustus tehti tootele Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

See arvustus tehti tootele Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

13/07/2026

Україна

Україна

Сумісність з Philips Ovi Ultra NA555/00

Доброго дня! Питання про сумісність з Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 з набір для випікання XL HD9945/01. Наскільки якісно вміщується у великий кошик 6 л (в інтернеті немає чіткої відповіді, ШІ каже що несумісні габаритами та буде затирати стінки основної чаши у разі нагріву)? Можливо отримати однозначну відповідь від виробника та додаткові фото використання з цією моделлю аерогрилю? Заздалегідь дякую за відповідь.

See arvustus tehti tootele Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Date of Use 2026-07-11

See arvustus tehti tootele Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Date of Use 2026-07-11

04/08/2024

Україна

Україна

Форма жахлива

В піч нормально не ставиться, дуже маленька, щоб запекти картоплю(порізану тонкими слайсами) в ній потрібно ПІВТОРИ ГОДИНИ!!! Якби я знав краще б не купляв! Абсолютно нікчемна річ.

Positiivsed omadused

Тефлонова

Negatiivsed omadused

Форма, не адаптовано під піч, розмір.

See arvustus tehti tootele Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

See arvustus tehti tootele Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Veebilehel www.Philips.com/NutriU näete NutriU saadavust teie koduriigis.