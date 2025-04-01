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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
HD9945/01
NA331/10
NA551/00
NA353/10
NA552/00
NA555/00
NA331/00
NA332/00
NA130/00
NA231/00
NA350/03
1 küpsetustarvik
9 silikoonist muffinivormi
Küpsetustarvik. Philips Airfryer XL küpsetuskomplektiga saate valmistada kõiki oma lemmikküpsetisi. 2 l mahutavus on suurepärane banaanileiva, kookide, vormiroogade, liha ja muude roogade valmistamiseks. Nautige!
Philips HomeID retseptid tagavad lõputu retseptiinspiratsiooni meie tippkokkadelt ja miljonitelt kasutajalt – see aitab teie retseptivalikut laiendada. Mida rohkem HomeID rakendust kasutate, seda isikupärastatumaid soovitusi saate.*
Airfryeri küpsetustarvikut ja muffinivorme võib julgelt nõudepesumasinasse panna, mis teeb nende uuesti kasutamise veelgi lihtsamaks!
2.6
5-st
5
Auhinnad
ivtk
01/04/2025
Україна
Всё идеально!
Выпечка получается замечательной и вкусной! А этому миру желаю поменьше людей которые пытаются в данной формочке запекать картошку, мир станет лучше! ;)
See arvustus tehti tootele Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
See arvustus tehti tootele Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
SAM_IM
13/07/2026
Україна
Сумісність з Philips Ovi Ultra NA555/00
Доброго дня! Питання про сумісність з Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 з набір для випікання XL HD9945/01. Наскільки якісно вміщується у великий кошик 6 л (в інтернеті немає чіткої відповіді, ШІ каже що несумісні габаритами та буде затирати стінки основної чаши у разі нагріву)? Можливо отримати однозначну відповідь від виробника та додаткові фото використання з цією моделлю аерогрилю? Заздалегідь дякую за відповідь.
See arvustus tehti tootele Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Date of Use 2026-07-11
See arvustus tehti tootele Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Date of Use 2026-07-11
Пічкао
04/08/2024
Україна
Форма жахлива
В піч нормально не ставиться, дуже маленька, щоб запекти картоплю(порізану тонкими слайсами) в ній потрібно ПІВТОРИ ГОДИНИ!!! Якби я знав краще б не купляв! Абсолютно нікчемна річ.
Positiivsed omadused
Тефлонова
Negatiivsed omadused
Форма, не адаптовано під піч, розмір.
See arvustus tehti tootele Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
See arvustus tehti tootele Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
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