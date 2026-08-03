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Peokomplekt XXL Airfryerile
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HD9950/00
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Selle spetsiaalse Philipsi Airfryeri komplektiga saate valmistada tervislikke lemmikpiduroogasid. Suurendage Airfryeri küpsetusruumi kahekihilise tarviku ja toidueraldaja abil.
Philips Airfryerist eraldub valget suitsu.
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