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Tootmine lõpetatud
Peokomplekt
1 kahekihiline tarvik
1 toidueraldaja
Maksimeerige oma Airfryeri küpsetusruumi kahekihilise tarvikuga. Küpsetage, grillige või frittige maitsvaid burgereid, kanatiibu, kala ja muud lihtsasti, kiiresti ja tervislikumalt.
Jagage Airfryeri küpsetusruum toidueraldaja abil mitmeks osaks ja nautige sellega kaasnevat mugavust. Küpsetage, grillige või frittige erinevaid toiduaineid, ilma neid segamini ajamata.
Philips NutriU retseptid tagavad lõputu retseptiinspiratsiooni meie tippkokkadelt ja miljonitelt kasutajalt – see aitab teie retseptivalikut laiendada. Mida rohkem NutriU rakendust kasutate, seda isikupärastatumaid soovitusi saate.*
4.4
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Таня22
10/04/2019
Україна
Удобная решетка
Пользуюсь решеткой с удовольствием. Крепкая, моется отлично. Не царапается. Продукты можно готовить в два слоя. Можно еще использовать шампура к ней.
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See arvustus tehti tootele Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Bezva při přípravě více druhů jídla
Dole se fritují krokety a nahoře hermelín, mňam, vše je teplé a podává se najednou, oddělovač zase rozdělí např. hranolky a krokety...
Positiivsed omadused
nejlepší materiál, myčka vše umyje, takže bomba
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See arvustus tehti tootele Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL
Šuli 59
27/02/2023
Slovensko
Kinnitatud ostja
Produkt má skvelé funkcie,zdravé varenie,rýchle va
Odporúčam všetkým, ktorí mali predtým klasickú fritézu,je to omnoho lepšie a zdravšie varenie
Positiivsed omadused
Rýchle a zdravé varenie
Negatiivsed omadused
Trošku ťažšia údržba pri pečení mäsa
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See arvustus tehti tootele Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek
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