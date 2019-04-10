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Tootmine lõpetatud

PeokomplektXXL Airfryerile

HD9950/00

4.4
| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Peokomplekt
Selle spetsiaalse Philipsi Airfryeri komplektiga saate valmistada tervislikke lemmikpiduroogasid. Suurendage Airfryeri küpsetusruumi kahekihilise tarviku ja toidueraldaja abil.
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Lisatarvikud ja nõuanded Airfryeri peokomplekti kasutamiseks

Peokomplekt

  • Peokomplekt

  • 1 kahekihiline tarvik

  • 1 toidueraldaja

Suurendage oma küpsetuspinda selle kahekihilise tarvikuga

Suurendage oma küpsetuspinda selle kahekihilise tarvikuga

Maksimeerige oma Airfryeri küpsetusruumi kahekihilise tarvikuga. Küpsetage, grillige või frittige maitsvaid burgereid, kanatiibu, kala ja muud lihtsasti, kiiresti ja tervislikumalt.

Jagage Airfryeri küpsetusruum toidueraldaja abil mitmeks osaks

Jagage Airfryeri küpsetusruum toidueraldaja abil mitmeks osaks

Jagage Airfryeri küpsetusruum toidueraldaja abil mitmeks osaks ja nautige sellega kaasnevat mugavust. Küpsetage, grillige või frittige erinevaid toiduaineid, ilma neid segamini ajamata.

Isikupärane inspiratsioon iga päev

Isikupärane inspiratsioon iga päev

Philips NutriU retseptid tagavad lõputu retseptiinspiratsiooni meie tippkokkadelt ja miljonitelt kasutajalt – see aitab teie retseptivalikut laiendada. Mida rohkem NutriU rakendust kasutate, seda isikupärastatumaid soovitusi saate.*

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
1

10/04/2019

Україна

Україна

Удобная решетка

Пользуюсь решеткой с удовольствием. Крепкая, моется отлично. Не царапается. Продукты можно готовить в два слоя. Можно еще использовать шампура к ней.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Набір аксесуарів HD9950/00 для мультипечей XXL

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Bezva při přípravě více druhů jídla

Dole se fritují krokety a nahoře hermelín, mňam, vše je teplé a podává se najednou, oddělovač zase rozdělí např. hranolky a krokety...

Positiivsed omadused

nejlepší materiál, myčka vše umyje, takže bomba

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Příslušenství k fritéze Airfryer HD9950/00 Sada na pořádání večírků XXL

27/02/2023

Slovensko

Slovensko

Kinnitatud ostja

Produkt má skvelé funkcie,zdravé varenie,rýchle va

Odporúčam všetkým, ktorí mali predtým klasickú fritézu,je to omnoho lepšie a zdravšie varenie

Positiivsed omadused

Rýchle a zdravé varenie

Negatiivsed omadused

Trošku ťažšia údržba pri pečení mäsa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Príslušenstvo pre fritézu Airfryer HD9950/00 XXL súprava na prípravu chuťoviek

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. Veebilehel www.Philips.com/NutriU näete NutriU saadavust teie koduriigis.