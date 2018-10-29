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  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL
  • Pitsakomplekt XXL

PitsakomplektXXL Airfryerile

HD9953/00

Pitsakomplekt XXL
Selle erilise Philipsi Airfryeri pitsakomplekti abil võite saada tõeliseks pitsameistriks. Ilma eelkuumutamiseta võite nautida oma lemmikpitsat Airfryeris vaid 8 minutiga!
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Tarvikud Airfryeri abil pitsa valmistamiseks

Pitsakomplekt XXL

  • Lisatarvikute komplekt

  • 1 pitsaalus

Valmistage oma 26 cm lemmikpitsa 8 minutiga, kasutades pitsaalust

Valmistage oma 26 cm lemmikpitsa 8 minutiga, kasutades pitsaalust

Nüüd saate Airfryerit kasutada oma lemmikpitsa valmistamiseks, kasutades XXL-suuruses pitsaalust. See küpsetab 26 cm koduse pitsa või isegi külmutatud eelvalmistatud pitsa vaid 8 minutiga.

Igapäevane inspiratsioon uute retseptide jaoks

Igapäevane inspiratsioon uute retseptide jaoks

Philips NutriU retseptid tagavad lõputu retseptiinspiratsiooni meie tippkokkadelt ja miljonitelt kasutajalt – see aitab teie retseptivalikut laiendada. Mida rohkem NutriU rakendust kasutate, seda isikupärastatumaid soovitusi saate.*

Osad on puhastamise kergendamiseks masinpestavad

Osad on puhastamise kergendamiseks masinpestavad

Pitsaalust ja tange võib julgelt nõudepesumasinasse panna, mis teeb nende uuesti kasutamise veelgi lihtsamaks.

Tehnilised andmed

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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