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HD9953/00
Lisatarvikute komplekt
1 pitsaalus
Nüüd saate Airfryerit kasutada oma lemmikpitsa valmistamiseks, kasutades XXL-suuruses pitsaalust. See küpsetab 26 cm koduse pitsa või isegi külmutatud eelvalmistatud pitsa vaid 8 minutiga.
Philips NutriU retseptid tagavad lõputu retseptiinspiratsiooni meie tippkokkadelt ja miljonitelt kasutajalt – see aitab teie retseptivalikut laiendada. Mida rohkem NutriU rakendust kasutate, seda isikupärastatumaid soovitusi saate.*
Pitsaalust ja tange võib julgelt nõudepesumasinasse panna, mis teeb nende uuesti kasutamise veelgi lihtsamaks.
Arvustused
Veebilehel www.Philips.com/NutriU näete NutriU saadavust teie koduriigis.