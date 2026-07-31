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Pitsakomplekt XXL Airfryerile
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HD9953/00
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Selle erilise Philipsi Airfryeri pitsakomplekti abil võite saada tõeliseks pitsameistriks. Ilma eelkuumutamiseta võite nautida oma lemmikpitsat Airfryeris vaid 8 minutiga!
Philips Airfryerist eraldub valget suitsu.
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