TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Suupistete komplekt XXL
  • Suupistete komplekt XXL
  • Suupistete komplekt XXL
  • Suupistete komplekt XXL
  • Suupistete komplekt XXL
  • Suupistete komplekt XXL

Tootmine lõpetatud

Suupistete komplektXXL Airfryerile

HD9954/01

Suupistete komplekt XXL
Selle spetsiaalse Philipsi Airfryeri suupistete komplektiga saate valmistada oma lemmikuid suupisteid tervislikul viisil. Nautige koduseid juurviljasnäkke, kuivatatud puuvilju ja palju muud.
Kuva kõik eelised

Tarvikud Airfryeriga suupistete valmistamiseks

Suupistete komplekt XXL

  • 1 × suupistete kaas

  • 1 × tangid

Valmistage suupistete kaane abil oma lemmikuid snäkke

Valmistage suupistete kaane abil oma lemmikuid snäkke

Valmistage suupistete kaane abil oma lemmikuid snäkke. Nautige tervislikke juurviljaampse, nagu lehtkapsas, peet ja kuivatatud puuviljad, või küpsetage kiiresti maitsvaid kanatiibasid või sea kõhutükki.

Haarake suupistetest kinni silikoonkattega tangide abil

Haarake suupistetest kinni silikoonkattega tangide abil

Haarake suupistetest kinni silikoonkattega tangide abil ning nautige täielikku mugavust ja kasutushõlpsust.

Igapäevane inspiratsioon uute retseptide jaoks

Igapäevane inspiratsioon uute retseptide jaoks

Philips NutriU retseptid tagavad lõputu retseptiinspiratsiooni meie tippkokkadelt ja miljonitelt kasutajalt – see aitab teie retseptivalikut laiendada. Mida rohkem NutriU rakendust kasutate, seda isikupärastatumaid soovitusi saate.*

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Veebilehel www.Philips.com/NutriU näete NutriU saadavust teie koduriigis.