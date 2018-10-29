Valmistage suupistete kaane abil oma lemmikuid snäkke

Valmistage suupistete kaane abil oma lemmikuid snäkke. Nautige tervislikke juurviljaampse, nagu lehtkapsas, peet ja kuivatatud puuviljad, või küpsetage kiiresti maitsvaid kanatiibasid või sea kõhutükki.