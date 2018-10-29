30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
HD9954/01
1 × suupistete kaas
1 × tangid
Valmistage suupistete kaane abil oma lemmikuid snäkke. Nautige tervislikke juurviljaampse, nagu lehtkapsas, peet ja kuivatatud puuviljad, või küpsetage kiiresti maitsvaid kanatiibasid või sea kõhutükki.
Haarake suupistetest kinni silikoonkattega tangide abil ning nautige täielikku mugavust ja kasutushõlpsust.
Philips NutriU retseptid tagavad lõputu retseptiinspiratsiooni meie tippkokkadelt ja miljonitelt kasutajalt – see aitab teie retseptivalikut laiendada. Mida rohkem NutriU rakendust kasutate, seda isikupärastatumaid soovitusi saate.*
Arvustused
Veebilehel www.Philips.com/NutriU näete NutriU saadavust teie koduriigis.