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Suupistete komplekt XXL Airfryerile
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HD9954/01
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Selle spetsiaalse Philipsi Airfryeri suupistete komplektiga saate valmistada oma lemmikuid suupisteid tervislikul viisil. Nautige koduseid juurviljasnäkke, kuivatatud puuvilju ja palju muud.
Philips Airfryerist eraldub valget suitsu.
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