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Suupistete komplekt XXL Airfryerile

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Suupistete komplektXXL Airfryerile

HD9954/01

Suupistete komplekt XXL Airfryerile

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Selle spetsiaalse Philipsi Airfryeri suupistete komplektiga saate valmistada oma lemmikuid suupisteid tervislikul viisil. Nautige koduseid juurviljasnäkke, kuivatatud puuvilju ja palju muud.

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  • 3 August 2026

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