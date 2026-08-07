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Küpsetustarvik 2.8L XXL Airfryerile
Tugi
HD9956/00
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XXL mahuga küpsetuskomplekt on perfektne tarvik teie 7000 Airfryer Combi XXL või Premium XXL mitmekülgsuse laiendamiseks. Valmistage ning küpsetage maitsvat leiba, quiche’i, vormiroogasid, karrisid, suppe, kooke, muffineid... ja palju muudki!
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