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Küpsetustarvik 2.8L XXL Airfryerile

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Küpsetustarvik 2.8LXXL Airfryerile

HD9956/00

Küpsetustarvik 2.8L XXL Airfryerile

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

XXL mahuga küpsetuskomplekt on perfektne tarvik teie 7000 Airfryer Combi XXL või Premium XXL mitmekülgsuse laiendamiseks. Valmistage ning küpsetage maitsvat leiba, quiche’i, vormiroogasid, karrisid, suppe, kooke, muffineid... ja palju muudki!

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  • 7 August 2026

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