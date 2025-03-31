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HD9956/00
1 x XXL mahuga küpsetustarvik
9 silikoonist muffinivormi
Selle spetsiaalse Philips Airfryeri peresuuruses XXL küpsetuskomplekti abil saate valmistada kõiki oma eelistatud küpsetusretsepte. Peresuuruses ahjuvormi mahutavus on 3 l ning see sobib täiuslikult suuremate portsjonite valmistamiseks ja uute toitude avastamiseks, nagu ühepajatoidud ja hautised, alates köögiviljadest kuni lihani ja alates soolastest kuni magusateni.
Tänu elastsele materjalile on muffinite või keekside eemaldamine nendest Airfryeri muffinivormidest lihtne. Kurrutatud servad muudavad teie muffinivormid veelgi kaunimaks! Neid lõhnatust silikoonist valmistatud Airfryeri muffinivorme saate kasutada üha uuesti ja uuesti!
Philips HomeID retseptid tagavad lõputu retseptiinspiratsiooni meie tippkokkadelt ja miljonitelt kasutajalt – see aitab teie retseptivalikut laiendada. Mida rohkem HomeID rakendust kasutate, seda isikupärastatumaid soovitusi saate.*
5.0
5-st
1
Arvustus
MiK103
31/03/2025
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Prostě funguje na 1*.
Prostě funguje na 1*, jen cena by mohla být nižší. Uvidíme, jak dlouho vydrž povrch.
See arvustus tehti tootele Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost
See arvustus tehti tootele Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost
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