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  • Küpsetustarvik Airfryer XXL'ile (2,8l)
  • Küpsetustarvik Airfryer XXL'ile (2,8l)
  • Küpsetustarvik Airfryer XXL'ile (2,8l)
  • Küpsetustarvik Airfryer XXL'ile (2,8l)
  • Küpsetustarvik Airfryer XXL'ile (2,8l)
  • Küpsetustarvik Airfryer XXL'ile (2,8l)
  • Küpsetustarvik Airfryer XXL'ile (2,8l)
  • Küpsetustarvik Airfryer XXL'ile (2,8l)
  • Küpsetustarvik Airfryer XXL'ile (2,8l)
  • Küpsetustarvik Airfryer XXL'ile (2,8l)
  • Küpsetustarvik Airfryer XXL'ile (2,8l)
  • Küpsetustarvik Airfryer XXL'ile (2,8l)
  • Küpsetustarvik Airfryer XXL'ile (2,8l)
  • Küpsetustarvik Airfryer XXL'ile (2,8l)
  • Küpsetustarvik Airfryer XXL'ile (2,8l)
  • Küpsetustarvik Airfryer XXL'ile (2,8l)

Küpsetustarvik 2.8LXXL Airfryerile

HD9956/00

5
| (1) Arvustus
Küpsetustarvik Airfryer XXL'ile (2,8l)
XXL mahuga küpsetuskomplekt on perfektne tarvik teie 7000 Airfryer Combi XXL või Premium XXL mitmekülgsuse laiendamiseks. Valmistage ning küpsetage maitsvat leiba, quiche’i, vormiroogasid, karrisid, suppe, kooke, muffineid... ja palju muudki!
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Tarvikud Airfryeriga küpsetamiseks

Küpsetustarvik Airfryer XXL'ile (2,8l)

  • 1 x XXL mahuga küpsetustarvik

  • 9 silikoonist muffinivormi

Mittenakkuv küpsetustarvik

Mittenakkuv küpsetustarvik

Selle spetsiaalse Philips Airfryeri peresuuruses XXL küpsetuskomplekti abil saate valmistada kõiki oma eelistatud küpsetusretsepte. Peresuuruses ahjuvormi mahutavus on 3 l ning see sobib täiuslikult suuremate portsjonite valmistamiseks ja uute toitude avastamiseks, nagu ühepajatoidud ja hautised, alates köögiviljadest kuni lihani ja alates soolastest kuni magusateni.

9 silikoonist muffinivormi, millega saate küpsetada erinevaid koogikesi

9 silikoonist muffinivormi, millega saate küpsetada erinevaid koogikesi

Tänu elastsele materjalile on muffinite või keekside eemaldamine nendest Airfryeri muffinivormidest lihtne. Kurrutatud servad muudavad teie muffinivormid veelgi kaunimaks! Neid lõhnatust silikoonist valmistatud Airfryeri muffinivorme saate kasutada üha uuesti ja uuesti!

Igapäevane inspiratsioon uute retseptide jaoks

Igapäevane inspiratsioon uute retseptide jaoks

Philips HomeID retseptid tagavad lõputu retseptiinspiratsiooni meie tippkokkadelt ja miljonitelt kasutajalt – see aitab teie retseptivalikut laiendada. Mida rohkem HomeID rakendust kasutate, seda isikupärastatumaid soovitusi saate.*

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

4
3
2
1

31/03/2025

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Prostě funguje na 1*.

Prostě funguje na 1*, jen cena by mohla být nižší. Uvidíme, jak dlouho vydrž povrch.

See arvustus tehti tootele Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost

See arvustus tehti tootele Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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