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Küpsetustarvik 2.5L XXL Airfryerile
Tugi
HD9957/00
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Selle spetsiaalse Philipsi Airfryeri küpsetustarvikuga saate valmistada kõiki oma lemmikküpsetisi. Õppige küpsetama maitsvaid kooke, leiba, gratääne, lahtiseid pirukaid ja palju muud lihtsasti, kiiresti ja tervislikult.
Philips Airfryerist eraldub valget suitsu.
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