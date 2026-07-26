TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Küpsetustarvik 2.5L XXL Airfryerile

Tugi

Küpsetustarvik 2.5LXXL Airfryerile

HD9957/00

Küpsetustarvik 2.5L XXL Airfryerile

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Selle spetsiaalse Philipsi Airfryeri küpsetustarvikuga saate valmistada kõiki oma lemmikküpsetisi. Õppige küpsetama maitsvaid kooke, leiba, gratääne, lahtiseid pirukaid ja palju muud lihtsasti, kiiresti ja tervislikult.

  • PDF fail
  • 26 July 2026

Veaotsing

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata