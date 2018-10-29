Küpsetustarvik XXL

Selle spetsiaalse Philipsi Airfryeri küpsetustarvikuga saate valmistada kõiki oma lemmikküpsetisi. Õppige küpsetama maitsvaid kooke, leiba, gratääne, lahtiseid pirukaid ja palju muud lihtsasti, kiiresti ja tervislikult.