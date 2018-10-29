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HD9957/00
NA150/00
NA547/07
NA331/10
NA551/00
NA552/00
NA555/00
NA331/00
NA332/00
NA342/00
HD9285/90
Küpsetustarvik (2,5 l)
9 silikoonist muffinivormi
Philips Airfryer XXL küpsetuskomplektiga saate valmistada kõiki oma lemmikküpsetisi. 2,5 l mahutavus on suurepärane hautiste, ratatouille’i, frittata, lasanje, gratääni, liha ja kastmete ning muude roogade valmistamiseks. Nautige!
Airfryeri küpsetustarvikut ja muffinivorme võib julgelt nõudepesumasinasse panna, mis teeb nende uuesti kasutamise veelgi lihtsamaks!
Tänu painduvale materjalile on muffinite või keekside eemaldamine nendest Airfryeri muffinivormidest lihtne. Kurrutatud servad muudavad teie muffinivormid veelgi kaunimaks! Neid lõhnatust silikoonist valmistatud Airfryeri muffinivorme saate kasutada üha uuesti ja uuesti.
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