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  • Küpsetustarvik XXL
  • Küpsetustarvik XXL
  • Küpsetustarvik XXL
  • Küpsetustarvik XXL
  • Küpsetustarvik XXL
  • Küpsetustarvik XXL
  • Küpsetustarvik XXL
  • Küpsetustarvik XXL
  • Küpsetustarvik XXL
  • Küpsetustarvik XXL

Küpsetustarvik 2.5LXXL Airfryerile

HD9957/00

Küpsetustarvik XXL
Selle spetsiaalse Philipsi Airfryeri küpsetustarvikuga saate valmistada kõiki oma lemmikküpsetisi. Õppige küpsetama maitsvaid kooke, leiba, gratääne, lahtiseid pirukaid ja palju muud lihtsasti, kiiresti ja tervislikult.
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Tarvikud Airfryeriga küpsetamiseks

Küpsetustarvik XXL

  • Küpsetustarvik (2,5 l)

  • 9 silikoonist muffinivormi

XXL-suuruses küpsetustarvik

XXL-suuruses küpsetustarvik

Philips Airfryer XXL küpsetuskomplektiga saate valmistada kõiki oma lemmikküpsetisi. 2,5 l mahutavus on suurepärane hautiste, ratatouille’i, frittata, lasanje, gratääni, liha ja kastmete ning muude roogade valmistamiseks. Nautige!

Osad on puhastamise kergendamiseks nõudepesumasinas pestavad

Osad on puhastamise kergendamiseks nõudepesumasinas pestavad

Airfryeri küpsetustarvikut ja muffinivorme võib julgelt nõudepesumasinasse panna, mis teeb nende uuesti kasutamise veelgi lihtsamaks!

9 silikoonist muffinivormi erinevate roogade valmistamiseks

9 silikoonist muffinivormi erinevate roogade valmistamiseks

Tänu painduvale materjalile on muffinite või keekside eemaldamine nendest Airfryeri muffinivormidest lihtne. Kurrutatud servad muudavad teie muffinivormid veelgi kaunimaks! Neid lõhnatust silikoonist valmistatud Airfryeri muffinivorme saate kasutada üha uuesti ja uuesti.

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