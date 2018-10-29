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HP8660/00
EssentialCare
ThermoProtect-temperatuur tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad tulemused hoolitseval viisil.
Termohari on eriti suure läbimõõduga – 38 mm. Laia rulliga saab juukseid siluda ja laineid teha.
650 W võimsusega juuksekoolutaja võimaldab teil oma juukseid nii kuivatada kui ka soengusse sättida. Saavutage iga päev ilusad tulemused.
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