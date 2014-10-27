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32
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Päevad
06
t
Tunnid
34
m
Minutid
08
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Kohene loovus ja igakülgne hooldus
Philipsi multifunktsionaalne koolutaja pakub võimalust katsetada mitmekülgseid stiile igaks elujuhtumiks, hooldades samal ajal teie juukseid.
6 soengutarvikut
190 °C temperatuur
Keraamiline pinnakate
Automaatne väljalülitus
Philipsi multifunktsionaalne koolutaja sisaldab: 16 mm lokitange spiraallokkide tegemiseks; 16 mm lokitangidele paigaldatavat koolutusharja lisakohevuse andmiseks; vahvellokitange kaks-ühes vahetatavate sirgendus- ja vahvellokiplaatidega sirge soengu ja vahvellokkide tegemiseks; kaks juukseklambrit soengukujundamise lihtsustamiseks.
Keraamiline kate aitab juuste eest paremini hoolt kanda.
190 °C soengutegemise temperatuur tagab kauakestva tulemuse, samal ajal juuksekahjustusi minimeerides.
5.0
5-st
11
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
wszystkiebylyjuzzajete
27/10/2014
Polska
Super jakość za super cenę
Funkcja lokówki- daje ładny skręt długich włosów i trwały efekt; trochę usztywnia włosy, ale za to ma konieczności stosowania pianki, ani żadnego innego utrwalacza. Prostowanica- spełnia moje oczekiwania i nadaje włosom ładnego połysku. Nasadka na lokówkę- nie bardzo wiem, jaki efekt mogę uzyskać i jaka jest technika używania tej części urządzenia, gdyż nie ma instrukcji dołączonej do produktu. Karbownica- nie używałam i raczej nie wypróbuję (nie mój styl).
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8698/00 Lokówka wielofunkcyjna
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8698/00 Lokówka wielofunkcyjna
Анатол
27/10/2021
Україна
Бомба
Жена пользуется очень долго работает без проблем советую
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8698/00 Multi-Styler
Kasutamise kuupäev 2019-10-27
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8698/00 Multi-Styler
Kasutamise kuupäev 2019-10-27
Ирина123
04/07/2019
Україна
Самый удобный
Самый удобный и легкий и позволяет сделать множество вариаций причесок....дает возможность быть разной
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8698/00 Multi-Styler
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8698/00 Multi-Styler