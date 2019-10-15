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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Titaanist painduvad plaadid
Täpne reguleerimine 230 °C
Ioonhooldus läikivateks juusteks
10 s soojenemisaeg
Professionaalsed titaankattega plaadid paremaks soojusjuhtivuseks. Plaatide suurepärane materjal on vastupidav ja juhib kiiresti soojust, tagades kiire ja ühtlase sirgendamise.
Painduvad plaadid liiguvad siis, kui sirgendamise ajal rakendatakse liiga suurt survet. See kaitseb juuksekarva kahjustamise eest ja seetõttu hoiab ära juuste üldise murdumise.
Pikemad 100 mm plaadid võimaldavad paremat kontakti juustega ning aitavad saavutada täiuslikud sirgendamistulemused hõlpsamalt ja kiiremini.
4.8
5-st
148
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Õnnelik
15/10/2019
Eesti
Siiani parim sirgendaja
Olen tootega väga rahul. Teeb juuksed säravaks, läikivaks ja eemaldab kahu. Soovitan toodet.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS930/00 Juuksesirgendaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS930/00 Juuksesirgendaja
Inglike
25/09/2019
Eesti
Kinnitatud ostja
Super toode
Olen tootega väga rahul. Meeldib see, et juuksed saab kiiresti sirgeks, samas teeb juuksed säravaks ja läikivaks.
Positiivsed omadused
Kvaliteetne sirgendaja
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS930/00 Juuksesirgendaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS930/00 Juuksesirgendaja
SaFanta
22/04/2022
Latvija
Kinnitatud ostja
Ļoti labs matu taisnotāns!
Neplēš matus, ļoti ātri uzkarst līdz lietošanas temperatūrai. Mati kļūst zīdaini, mīksti. Iegādājos to jau otro reizi, jo pirmais nejauši tika sadauzīts. Labs pirkums!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs