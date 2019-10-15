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  • Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele
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  • Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele
  • Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele
  • Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele
  • Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele
  • Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele
  • Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele
  • Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele
  • Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele
  • Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele
  • Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele
  • Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele
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  • Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele
  • Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele
  • Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele
  • Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele
  • Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele
  • Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele
  • Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele
  • Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele
  • Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele
  • Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele

Tootmine lõpetatud

Prestige ProJuuksesirgendaja

HPS930/00

4.8
| (148) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele
Philipsi sirgendaja Prestige Pro titaankattega plaadid pakuvad kiireid ja professionaalseid tulemusi. Tänu 10-sekundilisele soojenemisajale saate sirgendajat kohe kasutama hakata ja temperatuuriseadistustega digitaalne ekraan tagab optimaalse kontrolli.
Kuva kõik eelised

Professionaalne sirgendamine tänu titaankattega plaatidele

  • Titaanist painduvad plaadid

  • Täpne reguleerimine 230 °C

  • Ioonhooldus läikivateks juusteks

  • 10 s soojenemisaeg

Titaankattega plaadid kiireks ja lihtsaks sirgendamiseks

Titaankattega plaadid kiireks ja lihtsaks sirgendamiseks

Professionaalsed titaankattega plaadid paremaks soojusjuhtivuseks. Plaatide suurepärane materjal on vastupidav ja juhib kiiresti soojust, tagades kiire ja ühtlase sirgendamise.

Painduvad plaadid väldivad juuste katkemist

Painduvad plaadid väldivad juuste katkemist

Painduvad plaadid liiguvad siis, kui sirgendamise ajal rakendatakse liiga suurt survet. See kaitseb juuksekarva kahjustamise eest ja seetõttu hoiab ära juuste üldise murdumise.

100 mm pikad plaadid kiireks ja lihtsaks sirgendamiseks

100 mm pikad plaadid kiireks ja lihtsaks sirgendamiseks

Pikemad 100 mm plaadid võimaldavad paremat kontakti juustega ning aitavad saavutada täiuslikud sirgendamistulemused hõlpsamalt ja kiiremini.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

148

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

15/10/2019

Eesti

Eesti

Siiani parim sirgendaja

Olen tootega väga rahul. Teeb juuksed säravaks, läikivaks ja eemaldab kahu. Soovitan toodet.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS930/00 Juuksesirgendaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS930/00 Juuksesirgendaja

25/09/2019

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Super toode

Olen tootega väga rahul. Meeldib see, et juuksed saab kiiresti sirgeks, samas teeb juuksed säravaks ja läikivaks.

Positiivsed omadused

Kvaliteetne sirgendaja

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS930/00 Juuksesirgendaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS930/00 Juuksesirgendaja

22/04/2022

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Ļoti labs matu taisnotāns!

Neplēš matus, ļoti ātri uzkarst līdz lietošanas temperatūrai. Mati kļūst zīdaini, mīksti. Iegādājos to jau otro reizi, jo pirmais nejauši tika sadauzīts. Labs pirkums!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Prestige Pro HPS930/00 Matu taisnotājs

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.