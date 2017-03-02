TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid
  • Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid
  • Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid
  • Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid
  • Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid
  • Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid
  • Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid
  • Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid
  • Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid
  • Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid
  • Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid
  • Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid
  • Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid
  • Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid
  • Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid
  • Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid
  • Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid
  • Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid
  • Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid
  • Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid

Tootmine lõpetatud

ProCare Auto CurlerAutomaatne koolutaja

HPS940/00

4.7
| (115) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet

1 auhind

Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid
Philips ProCare'i automaatne koolutaja teeb automaatselt püsivalt vapustavaid lokke. Profitaseme harjadeta mootor ja titaanist keraamiline kuumutusrull rullivad, kuumutavad ja koolutavad juukseid automaatselt, et luua alati täiuslikud lokid.
Kuva kõik eelised

harjadeta mootori ja titaanist keraamilise rulliga

Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid

  • Titaanist keraamiline rull

  • Harjadeta mootor

  • 3 kuumuse- ja 3 taimerisätet

  • Salongiga võrreldavad tulemused

Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid

Profitaseme automaatne koolutaja tagab vapustavad lokid

Philips ProCare'i automaatne koolutaja rullib juuksed kuumale rullile ja tekitab iga kord täiuslikud lokid.

Titaanist keraamiline rull

Titaanist keraamiline rull

Titaanist profitaseme rull tagab kiire koolutamise, sujuva libisemise ja säravad juuksed. Rulli keraamiline kate juhib suurepäraselt soojust ja ülisile pind loob täiuslikud lokid.

Profitaseme harjadeta mootor

Profitaseme harjadeta mootor

Vastupidav profitaseme harjadeta mootor aitab luua lokke kõigis erinevates suundades. Looge püsivalt sarnaseid parem- ja vasakpoolseid lokke, et saavutada täiesti sümmeetriline välimus. Alternatiivina võite kasutada automaatset koolutusfunktsiooni, mis teeb lokke mõlemas suunas ja saavutab täiesti naturaalse välimuse.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image AWARD-612378

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

115

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

02/03/2017

Latvija

Latvija

Dabīgs un ātrs rezultāts

Šķiet, ka šis lokotājs ir saudzīgāks pret matiem. Patīk izķemmēt matus pēc lokošanas - tie ir viļņaini, kupli un spīdīgi. Bet esiet uzmanīgas! Kārtīgi izķemmējiet loku un pārliecināties, ka tā ir gluda nevis izspūrusi, pirms ievietot lokotājā. Citādi var ieraut matus, kas galīgi nav patīkami

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProCare Auto Curler HPS940/00 Autom. lokšķēres

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProCare Auto Curler HPS940/00 Autom. lokšķēres

28/12/2015

Latvija

Latvija

Superīgs palīgs aizņemtām sievietēm

Randiņš pēc 40 min un mati kā tikko no gultas izkāpušai? Ar šo mazo palīgu paspēsi gan uzkrāsoties, gan matus ieveidot. Sievietes, kas apsver iespēju iegādāties lokšķēres- apsveriet vienu klasi labāku tehniku! Ātra, ērta lietošana.  Lokas nav jāuztin! To izdara pats lokotājs.  Vienīgās divas lietas, kas jādara- jātur pašai lokotājs un matu šķipsna jāieliek iekš Philips ProCare Auto Curler. Loka ir gatava aptuveni 12 sekundēs. Tādēļ atkarībā no matu daudzuma- salona cienīgu frizūru var iegūt apm. 15 minūtēs.  Nav iespējas apdedzināties; Ātra uzsilšana; Simetriskas lokas- 3 dažādas lokas izvēlē. Automātiskā izslēgšanās, ja ierauj kādu lieku matu; Kas varētu atbaidīt? Ja matu šķipsna nav kārtīgi ievietota, iespēja matiem sapiņķerēties. Kas nav sāpīgi, bet pēc automātiskās izslēgšanās- matus var izņemt, bez sāpēm. Vēl kas? Iespējams cena. Vidusmēra lietotājam var likties augsta. Tomēr - izlaižot 5 friziera apmeklējumus- lokotājs ir atmaksājies! Philips ProCare Auto Curler NAV lokšķēres! Tas ir kaut kas praktiskāks un ērtāks. Īpaši tādai slinķītei pie matu veidošanas.  Personīgi es, apsveru Philips ProCare Auto Curler

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProCare Auto Curler HPS940/00 Autom. lokšķēres

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProCare Auto Curler HPS940/00 Autom. lokšķēres

22/12/2015

Latvija

Latvija

Ērtii, viegli, ātri!

Man bija lieliska iespēja, izmēģinat Philips matu lokotāju. Nu ko varu teikt, tas ir lielisks izgudrojums!! Iepriekšs biju matus lokojusi, ar klasiskajām lokšķērēm - grūti, sarežģīti, katra loka savādāka, un rokas apdedzinātas, bet tā nu tas ir. Pozitīvais šai uzparihtei – pirksti noteikti neapdedzināsies. Lokojot matus, protams, sākumā jāpiešaujas, ielikt pareizo šķipsnas biezumu, lai loka sanāktu lieliska. Kamēr vēl neesmu pieradusi, matu lokošana man paņēma 25min, nav slikti :) , piešaujoties to noteikti vari izdarīt ātrāk. Lokas izskatījas ļoti labi un divas dienas nebija jādomā par matu veidošanu. (gadījās man divas neveiklas reizes, kad mistiskā kārtā ieravu divas šķipsnas, pati īsti nesapratu, kā, bet domāju, ka tas bija mans neveiklums. Lokot izmantoju lielāko karstumu un lielāko loku veidošanas laiku, tas man patika viss labāk, jo lokas bija noturīgas un skaistas. Šī noteikti ir lieta, kuru jāiekļauj Ziemassvētku dāvanu sarakstā.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProCare Auto Curler HPS940/00 Autom. lokšķēres

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ProCare Auto Curler HPS940/00 Autom. lokšķēres

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.