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  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane

Tootmine lõpetatud

Shaver series 3000Pardel

HQ7310/16

4.8
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Mugavalt nahalähedane
Seda täielikult pestavat Philipsi pardlit saate pärast iga kasutuskorda kraani all loputada. Võite iga päev mugavale ja nahalähedasele raseerimisele kindel olla.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Raseerib ka kõige lühemad karvad

Mugavalt nahalähedane

Vedruvabastusega väljahüppav piirel

Vedruvabastusega väljahüppav piirel

Lai, väljalükatav piirel sobib ideaalselt põskhabeme ja vuntside hooldamiseks.

Tehnoloogia Super Lift & Cut

Tehnoloogia Super Lift & Cut

Pardli kaksikterade süsteem tõstab nahalähedasemaks raseerimiseks karvu.

Reflex Action süsteem

Reflex Action süsteem

Kohandub automaatselt iga näo ja kaela kumerusega.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • SH50

    SH50
    Asendusterad

    SH50/50
    • MultiPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S5000 seeriale ümara kujuga
    • Sobib S6000 seeriale ümara kujuga

Arvustused

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4.8

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

28/10/2018

Polska

Polska

Niedroga i skuteczna

Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

28/10/2018

Polska

Polska

Niedroga i skuteczna

Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

05/08/2014

Polska

Polska

Rewelacyjna

Jestem bardzo zadowolony. Jadę samochodem i używam maszynki :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

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Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 