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Tootmine lõpetatud
Lai, väljalükatav piirel sobib ideaalselt põskhabeme ja vuntside hooldamiseks.
Pardli kaksikterade süsteem tõstab nahalähedasemaks raseerimiseks karvu.
Kohandub automaatselt iga näo ja kaela kumerusega.
4.8
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
zbynio
28/10/2018
Polska
Niedroga i skuteczna
Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Tomek3333
28/10/2018
Polska
Niedroga i skuteczna
Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Ikarus260
05/08/2014
Polska
Rewelacyjna
Jestem bardzo zadowolony. Jadę samochodem i używam maszynki :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.