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  • Mugavalt nahalähedane
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  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
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  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane

Tootmine lõpetatud

7000 SeriesPardel

HQ7320/17

Mugavalt nahalähedane
Seda täielikult pestavat pardlit saate pärast iga kasutuskorda kraani all loputada. Võite iga päev mugavale ja nahalähedasele raseerimisele kindel olla.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Raseerib ka kõige lühemad karvad

Mugavalt nahalähedane

  • Täppisraseerimise süsteem

Täppisraseerimise süsteem

Täppisraseerimise süsteem

Philipsi pardli ultraõhukeste peade pilud raseerivad pikad karvad ja augud kõrvaldavad lühikesed tüükad.

Reflex Action süsteem

Reflex Action süsteem

Kohandub automaatselt iga näo ja kaela kumerusega.

Mugavad lõikepead

Mugavad lõikepead

Nende Philipsi lõikepeade nahasõbralik profiil võimaldab mugavaks raseerimiseks sujuvat kontakti nahaga.

Tehnilised andmed

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Leidke varuosasid või lisatarvikuid

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Osad ja tarvikud

    • SH50

    SH50
    Asendusterad

    SH50/50
    • MultiPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S5000 seeriale ümara kujuga
    • Sobib S6000 seeriale ümara kujuga

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Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 