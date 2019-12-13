TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Värske tunne raseerimisel
  • Värske tunne raseerimisel
  • Värske tunne raseerimisel
  • Värske tunne raseerimisel

Tootmine lõpetatud

NIVEA Shaver series 3000Pardel

HQ7330/19

3.7
| (3) Auhinnad
Värske tunne raseerimisel
Kasutage seda Philipsi pardlit kuivalt mugavaks raseerimiseks või koos NIVEA FOR MEN raseerimisvahuga värskendava tunde saamiseks raseerimisel.
Kuva kõik eelised
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Värskendavalt ühtlane ja mugav raseerimine

Värske tunne raseerimisel

  • NIVEA FOR MEN vahuga

Ultra Glide'i raseerimisvaht

Ultra Glide'i raseerimisvaht

Raseerimisvahu Ultra Glide tehnoloogia tagab värskendava nahalähedase elektrilise raseerimise

Märgkasutus

Märgkasutus

Kasutage pardlit duši all, et säästa aega ja kogeda märja raseerimise värskendavat tunnet.

Raseerib ka kõige lühemad karvad

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

    • SH50

    SH50
    Asendusterad

    SH50/50
    • MultiPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S5000 seeriale ümara kujuga
    • Sobib S6000 seeriale ümara kujuga

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.7

5-st

3

Auhinnad

4
3
2

13/12/2019

Česká republika

Česká republika

Spolehlivý

Bezdrátové provedení dlouhá životnost baterie na jedno nabití

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

07/05/2019

România

România

Practic si delicat

Foarte eficienta atat pentru barbierit ud cat si uscat. Acumulatorul are o autonomia buna, conform specificatiei si faptul ca anunta cand bateria este pe sfarsit destul de devreme incat sa nu ramai la jumatatea barbieriutlui fara posibilitatea de a termina. Se spala usor, prin simpla punere a aparatului sub jet de apa, totusi recomand ca la anumite perioade de timp sa se faca o dezasamblare si curatare completa.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

05/10/2015

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Nedoporučuji, kdybych mohl tak ho vrátím.

Děs běs, horší než můj starý základní Philips. Vícekrát bych si ho nekoupil a nemůžu ho ani doporučit.

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 