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  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane

Tootmine lõpetatud

7000 SeriesPardel

HQ7360

4.5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Mugavalt nahalähedane

Sellel pardlil on ainulaadne täppisraseerimise süsteem, millel on üliõhukesed raseerimispead piludega pikkade karvade jaoks ja aukudega lühimate karvade jaoks. Pardel on ka täielikult pestav.

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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Raseerib ka kõige lühemad karvad

Mugavalt nahalähedane

  • Kiirlaadimine

Täppisraseerimise süsteem

Täppisraseerimise süsteem

Philipsi pardli ultraõhukeste peade pilud raseerivad pikad karvad ja augud kõrvaldavad lühikesed tüükad.

Reflex Action süsteem

Reflex Action süsteem

Kohandub automaatselt iga näo ja kaela kumerusega.

Mugavad lõikepead

Mugavad lõikepead

Nende Philipsi lõikepeade nahasõbralik profiil võimaldab mugavaks raseerimiseks sujuvat kontakti nahaga.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • SH50

    SH50
    Asendusterad

    SH50/50
    • MultiPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S5000 seeriale ümara kujuga
    • Sobib S6000 seeriale ümara kujuga

Arvustused

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4.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

24/08/2019

România

România

Kinnitatud ostja

Un produs excelent

Recomand tuturor, il folosesc de 10 ani si functioneaza impecabil

Positiivsed omadused

silentios, usor de folosit, design modern, usor de intretinut, functioneaza excelent

Negatiivsed omadused

nu are

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric

Date of Use 2017-08-24

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric

Date of Use 2017-08-24

24/02/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

dobry sprzęt

ostrza zużyły mi się po około 2 latach użytkowania, przy twardym zaroście, bardzo łatwo można dostać nowe w dobrej cenie mycie pod wodą też jej nie straszne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series HQ7360 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series HQ7360 Electric shaver

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Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 