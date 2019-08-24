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Tootmine lõpetatud
Mugavalt nahalähedane
Sellel pardlil on ainulaadne täppisraseerimise süsteem, millel on üliõhukesed raseerimispead piludega pikkade karvade jaoks ja aukudega lühimate karvade jaoks. Pardel on ka täielikult pestav.
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Philipsi pardli ultraõhukeste peade pilud raseerivad pikad karvad ja augud kõrvaldavad lühikesed tüükad.
Kohandub automaatselt iga näo ja kaela kumerusega.
Nende Philipsi lõikepeade nahasõbralik profiil võimaldab mugavaks raseerimiseks sujuvat kontakti nahaga.
4.5
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Dan Nor
24/08/2019
România
Kinnitatud ostja
Un produs excelent
Recomand tuturor, il folosesc de 10 ani si functioneaza impecabil
Positiivsed omadused
silentios, usor de folosit, design modern, usor de intretinut, functioneaza excelent
Negatiivsed omadused
nu are
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric
Date of Use 2017-08-24
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric
Date of Use 2017-08-24
granol
24/02/2016
Polska
Kinnitatud ostja
dobry sprzęt
ostrza zużyły mi się po około 2 latach użytkowania, przy twardym zaroście, bardzo łatwo można dostać nowe w dobrej cenie mycie pod wodą też jej nie straszne
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.