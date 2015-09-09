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Philipsi pardli ultraõhukeste peade pilud raseerivad pikad karvad ja augud kõrvaldavad lühikesed tüükad.
Kohandub automaatselt iga näo ja kaela kumerusega.
Nende Philipsi lõikepeade nahasõbralik profiil võimaldab mugavaks raseerimiseks sujuvat kontakti nahaga.
4.8
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
jasiuzx
09/09/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Efektywna i solidna
Golarka goli dokładnie. Można ją myć pod wodą, co ułatwia jej codzienną obsługę.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
kaszub80
11/03/2014
Polska
Super golarka
Po ok roku używania golarki mogę o niej powiedzieć jedno: rewelacja! Golarka nie podrażnia skóry, nie licząc pierwszych 2-3 tygodni, żeby skóra przyzwyczaiła się do zmiany. Szybkość ładowania i wytrzymałość baterii na wysokim poziomie. Jest to moja pierwsza golarka, z której jestem b.zadowolony, jeśli ją kiedyś wymienię to na pewno zostanę wierny marce. Philips odwalił naprawdę wielki kawał dobrej roboty.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
1Monika1
07/11/2013
Polska
Ten produkt jest super. Używałem wiele golarek, ale ta jest naj... polecam ją każdemu.
Polecam tę golarkę ze względu na same plusy: łatwo się czyści - to chyba jedna z ważniejszych zalet, bateria długo trzyma. Do mojej bardzo wymagającej twarzy idealnie się dopasowuje, a co najważniejsze nie podrażnia jej. Polecam wszystkim niezdecydowanym.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.