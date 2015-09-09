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  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane

Tootmine lõpetatud

Shaver series 3000Pardel

HQ7380/16

4.8
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Mugavalt nahalähedane
Sellel pardlil on ainulaadne täppisraseerimise süsteem, millel on üliõhukesed raseerimispead piludega pikkade karvade jaoks ja aukudega lühimate karvade jaoks. Pardel on ka täielikult pestav.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Raseerib ka kõige lühemad karvad

Mugavalt nahalähedane

  • Kiirlaadimine

  • Reisikott

Täppisraseerimise süsteem

Täppisraseerimise süsteem

Philipsi pardli ultraõhukeste peade pilud raseerivad pikad karvad ja augud kõrvaldavad lühikesed tüükad.

Reflex Action süsteem

Reflex Action süsteem

Kohandub automaatselt iga näo ja kaela kumerusega.

Mugavad lõikepead

Mugavad lõikepead

Nende Philipsi lõikepeade nahasõbralik profiil võimaldab mugavaks raseerimiseks sujuvat kontakti nahaga.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • SH50

    SH50
    Asendusterad

    SH50/50
    • MultiPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S5000 seeriale ümara kujuga
    • Sobib S6000 seeriale ümara kujuga

Arvustused

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4.8

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

09/09/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Efektywna i solidna

Golarka goli dokładnie. Można ją myć pod wodą, co ułatwia jej codzienną obsługę.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

11/03/2014

Polska

Polska

Super golarka

Po ok roku używania golarki mogę o niej powiedzieć jedno: rewelacja! Golarka nie podrażnia skóry, nie licząc pierwszych 2-3 tygodni, żeby skóra przyzwyczaiła się do zmiany. Szybkość ładowania i wytrzymałość baterii na wysokim poziomie. Jest to moja pierwsza golarka, z której jestem b.zadowolony, jeśli ją kiedyś wymienię to na pewno zostanę wierny marce. Philips odwalił naprawdę wielki kawał dobrej roboty.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

07/11/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest super. Używałem wiele golarek, ale ta jest naj... polecam ją każdemu.

Polecam tę golarkę ze względu na same plusy: łatwo się czyści - to chyba jedna z ważniejszych zalet, bateria długo trzyma. Do mojej bardzo wymagającej twarzy idealnie się dopasowuje, a co najważniejsze nie podrażnia jej. Polecam wszystkim niezdecydowanym.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 