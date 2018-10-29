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Tootmine lõpetatud

Shaver series 3000Pardel

HQ8150/16

Kiiremaks ja madalamaks raseerimiseks
Kiiremaks ja nahalähedasemaks raseerimiseks on täiustatud Speed-XL-i raseerimispeadel 50% suurem raseerimispind.* *võrreldes tavaliste pöörlevate raseerimispeadega
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

50% suurem raseerimispind

Kiiremaks ja madalamaks raseerimiseks

Speed-XL raseerimispead kiireks ja nahalähedaseks raseerimiseks

Speed-XL raseerimispead kiireks ja nahalähedaseks raseerimiseks

Kolm raseerimisrada pakuvad kiireks ja nahalähedaseks raseerimiseks 50% võrra rohkem raseerimispinda. *Võrreldes tavalise pöörleva lõikepeaga.

Täppisraseerimise süsteem

Täppisraseerimise süsteem

Pardli ultraõhukeste peade pilud raseerivad pikad karvad ja augud kõrvaldavad isegi kõige lühemad tüükad.

Tehnoloogia Super Lift & Cut

Tehnoloogia Super Lift & Cut

Pardli kaksikterade süsteem tõstab nahalähedasemaks raseerimiseks karvu.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 