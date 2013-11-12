30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Laetav
Kolm raseerimispead hoitakse kiireks ja tõhusaks raseerimiseks nahaga pidevas kontaktis.
Antibakteriaalne kate pardlipea sees tagab, et pardli saab mõne sekundiga puhtaks loputada.
Pardli ultraõhukeste peade pilud raseerivad pikad karvad ja augud kõrvaldavad isegi kõige lühemad tüükad.
4.4
5-st
11
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
mareksz
12/11/2013
Polska
Doskonały w każdym calu.
Produkt ten spełnił moje oczekiwania. Polecam naprawdę warto.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
radres
09/11/2013
Polska
Dobry produkt
Bardzo dobry i ładny produkt. Jestem bardzo zadowolony
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Tomasz22
07/11/2013
Polska
super
Używam już 3 maszynkę i jestem zadowolony, długi czas pracy, maszynka super polecam innym użytkownikom, mały minus trochę drogie ostrza
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.