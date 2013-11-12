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  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
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  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
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  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.

Tootmine lõpetatud

Shaver series 3000Pardel

HQ8250/17

4.4
| (11) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet
Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
Speed-XL raseerimispeade kolmel real on 50% rohkem raseerimispinda, et raseerida nahalähedasemalt ja kiiremini.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.

  • Laetav

Piirjooni järgiv SmartTouch - kiireks ja tõhusaks raseerimiseks

Piirjooni järgiv SmartTouch - kiireks ja tõhusaks raseerimiseks

Kolm raseerimispead hoitakse kiireks ja tõhusaks raseerimiseks nahaga pidevas kontaktis.

FastRinse on seestpoolt antibakteriaalse kattega

FastRinse on seestpoolt antibakteriaalse kattega

Antibakteriaalne kate pardlipea sees tagab, et pardli saab mõne sekundiga puhtaks loputada.

Täppisraseerimise süsteem

Täppisraseerimise süsteem

Pardli ultraõhukeste peade pilud raseerivad pikad karvad ja augud kõrvaldavad isegi kõige lühemad tüükad.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.4

5-st

11

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

3
2

12/11/2013

Polska

Polska

Doskonały w każdym calu.

Produkt ten spełnił moje oczekiwania. Polecam naprawdę warto.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

09/11/2013

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo dobry i ładny produkt. Jestem bardzo zadowolony

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

07/11/2013

Polska

Polska

super

Używam już 3 maszynkę i jestem zadowolony, długi czas pracy, maszynka super polecam innym użytkownikom, mały minus trochę drogie ostrza

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

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Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 