10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Näokarvade eemaldamine
Kõik seeriad
Shaver series 3000 Pardel
Tootmine lõpetatud
Tugi
HQ8250/17
Mine e-poodi
Registreerige oma toode
Registreeri toode 90 päeva jooksul pärast ostu tegemist ja saa pikendatud garantii (võivad rakenduda tingimused).
Kasutusjuhend
Kõik (2)
Kas ma saan oma Philipsi pardli akusid vahetada?
Kas ma võin oma Philipsi pardlit pärast iga raseerimist laadida?
Kontrollige garantii tingimusi ja alustage tootevahetust või parandamist
Leia hoolduskeskus
Leia enda lähedal asuvad hoolduskeskused remondi, diagnostika ja originaalvaruosade jaoks
Garantii
Meie toote garantiitingimused
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata