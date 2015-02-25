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Tootmine lõpetatud
Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu
Philipsi saumikser ühendab 600 W võimsuse ja kaksiktoimega tiiviknoa, valmistades sekunditega imelisi segusid. Tervislike ja hõrkude koduste toitude tegemine pole kunagi lihtsam olnud.
600 W
Plastist segamisotsak
Hakkija ja lisatarvikud
Toiduainete peenestamiseks sekunditega.
Philipsi saumikseril on eriti võimas turbonupp tugevamate koostisainete töötlemiseks.
Philipsi saumikseri kaksiktoimeline tiiviknuga lõikab nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.
5.0
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
dawidsab
25/02/2015
Polska
"HR1364" - opinia.
Świetny blender! Nie ma co przepłacać za bajery. Świetnie się nadaje do siekania cebuli lub ziemniaków na placki. Polecam!
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny
paulinamarlena
25/02/2015
Polska
"HR1364" - opinia.
Świetny blender! Nie ma co przepłacać za bajery. Świetnie się nadaje do siekania cebuli lub ziemniaków na placki. Polecam!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny
SylwiaWP
20/12/2013
Polska
Godny polecenia
Łatwy w użyciu. Spora moc. Różne funkcje. Bardzo dobrze mieli w pojemniku.
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny