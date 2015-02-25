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  • Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu
  • Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionSaumikser

HR1364/00

5

| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu

Philipsi saumikser ühendab 600 W võimsuse ja kaksiktoimega tiiviknoa, valmistades sekunditega imelisi segusid. Tervislike ja hõrkude koduste toitude tegemine pole kunagi lihtsam olnud.

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Kaksiktoimega tiiviknoaga saumikser

Nautige kodus sekundite jooksul valmistatud toitu

  • 600 W

  • Plastist segamisotsak

  • Hakkija ja lisatarvikud

Võimas, 600 W mootor

Võimas, 600 W mootor

Toiduainete peenestamiseks sekunditega.

Kõige raskemini purustatavate koostisosade jaoks.

Kõige raskemini purustatavate koostisosade jaoks.

Philipsi saumikseril on eriti võimas turbonupp tugevamate koostisainete töötlemiseks.

Kaksiktoimeline tiiviknuga

Kaksiktoimeline tiiviknuga

Philipsi saumikseri kaksiktoimeline tiiviknuga lõikab nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

25/02/2015

Polska

Polska

"HR1364" - opinia.

Świetny blender! Nie ma co przepłacać za bajery. Świetnie się nadaje do siekania cebuli lub ziemniaków na placki. Polecam!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

25/02/2015

Polska

Polska

"HR1364" - opinia.

Świetny blender! Nie ma co przepłacać za bajery. Świetnie się nadaje do siekania cebuli lub ziemniaków na placki. Polecam!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

20/12/2013

Polska

Polska

Godny polecenia

Łatwy w użyciu. Spora moc. Różne funkcje. Bardzo dobrze mieli w pojemniku.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1364/00 Blender ręczny

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