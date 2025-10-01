HR1507/00
Teie abikokk köögis.
Meie hübriidhakkija on ideaalne köögiseade kodus toidu valmistamiseks. Hakkige, viilutage ja riivige, et valmistada ka kõige keerukamaid roogasid. Lisaks saate hõlpsalt juustu riivida, koort vahustada või küüslauku koorida.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Kiire ja täiuslik hakkimine tänu võimsale 650 W mootorile. Valmistage kiiresti maitsvaid roogasid.
Tänu PowerChop-tehnoloogiale, mis pakub optimaalset terade, lõikenurga ja sisemise kausi kombinatsiooni, saate hakkida ühtlaselt nii pehmeid kui ka kõvasid koostisosi.
Kas peate valmistama perele rohkem portsjone? 2 l kausis saate valmistada kastmeid ja dipikastmeid, salateid ning pähklivõid.
Neli kiiruseseadistust võimaldavad valmistada mis tahes toitu. Suuremate tükkidega kastmete ja määrete jaoks kasutage väikesi kiirusi. Kui soovite siidisemat tulemust, kasutage suuri kiirusi.
Meie hübriidhakkija kummist põhi tagab stabiilse ja muretu hakkimise.
Ärge muretsege puhastamise pärast. Kauss, terad ja kettad on masinpestavad.
See hakkija saab hõlpsalt hakkama kõigi koostisosadega, alates dipikastmetest kuni salatiteni. Saate viilutada puu- või köögivilju, riivida juustu või šokolaadi ning mõistagi hakkida kõvasid toiduaineid, nagu pähklid või liha.
Valmistage kodus hõlpsalt pähklivõid ning katsetage uusi ja tervislikke maitseid. Võite isegi lastele šokolaadimääret valmistada.
Täppislõiketerad on loodud spetsiaalselt lõikama kõike, et hakkimistoimingud saaks kiiresti tehtud.
Valmistage muretult roogasid või salateid tänu viilutamisterale, mis tagab kiire ja ühtlase tulemuse.
Riivige roogade katteks juustu või tervisliku salati jaoks köögivilju, kasutades riivimisketast.
Kas peate kasutama toidus palju küüslauku? Siis paigaldage küüslaugukoorija ja lisage küüslauguküüned. Küüslauk saab kooritud ja käed jäävad puhtaks.
Meie purustamiskettaga saate mis tahes retsepti jaoks hõlpsalt juustu riivida või kartuleid püreestada.
Emulgeeriva kettaga saate hõlpsalt vahukoort valmistada või munavalgeid kloppida.
