Teie abikokk köögis.

Meie hübriidhakkija on ideaalne köögiseade kodus toidu valmistamiseks. Hakkige, viilutage ja riivige, et valmistada ka kõige keerukamaid roogasid. Lisaks saate hõlpsalt juustu riivida, koort vahustada või küüslauku koorida.