    Chopper seeria 5000 Hakkija

    HR1507/00

    Teie abikokk köögis.

    Meie hübriidhakkija on ideaalne köögiseade kodus toidu valmistamiseks. Hakkige, viilutage ja riivige, et valmistada ka kõige keerukamaid roogasid. Lisaks saate hõlpsalt juustu riivida, koort vahustada või küüslauku koorida.

    Chopper seeria 5000 Hakkija

    Teie abikokk köögis.

    Valmistage toitu meie kuus-ühes hübriidhakkija abil.

    • Suurepärane hakkimine tänu PowerChop-tehnoloogiale
    • Meie kuus ühes hübriidhakkijaga saate luua mis tahes roa
    • Kiired ja täiuslikud tulemused tänu 650 W mootorile
    • Valmistage 2 l klaaskausis oma lemmikkastmeid
    • Kauss ja tarvikud on masinpestavad.
    Võimas hakkija teie käsutuses.

    Kiire ja täiuslik hakkimine tänu võimsale 650 W mootorile. Valmistage kiiresti maitsvaid roogasid.

    PowerChopi tehnoloogia tagab parimad hakkimistulemused

    Tänu PowerChop-tehnoloogiale, mis pakub optimaalset terade, lõikenurga ja sisemise kausi kombinatsiooni, saate hakkida ühtlaselt nii pehmeid kui ka kõvasid koostisosi.

    Valmistage perele toitu 2 l klaaskausis

    Kas peate valmistama perele rohkem portsjone? 2 l kausis saate valmistada kastmeid ja dipikastmeid, salateid ning pähklivõid.

    Neli kiiruseseadistust ülima täpsuse jaoks!

    Neli kiiruseseadistust võimaldavad valmistada mis tahes toitu. Suuremate tükkidega kastmete ja määrete jaoks kasutage väikesi kiirusi. Kui soovite siidisemat tulemust, kasutage suuri kiirusi.

    Ei mingit libisemist.

    Meie hübriidhakkija kummist põhi tagab stabiilse ja muretu hakkimise.

    Lihtsalt puhastatav

    Ärge muretsege puhastamise pärast. Kauss, terad ja kettad on masinpestavad.

    Üks tööriist, lõputud võimalused!

    See hakkija saab hõlpsalt hakkama kõigi koostisosadega, alates dipikastmetest kuni salatiteni. Saate viilutada puu- või köögivilju, riivida juustu või šokolaadi ning mõistagi hakkida kõvasid toiduaineid, nagu pähklid või liha.

    Valmistage ise pähklivõid.

    Valmistage kodus hõlpsalt pähklivõid ning katsetage uusi ja tervislikke maitseid. Võite isegi lastele šokolaadimääret valmistada.

    Kiire hakkimine tänu neljale roostevabast terasest lõiketerale

    Täppislõiketerad on loodud spetsiaalselt lõikama kõike, et hakkimistoimingud saaks kiiresti tehtud.

    Viilutage köögivilju ilma vaevata

    Valmistage muretult roogasid või salateid tänu viilutamisterale, mis tagab kiire ja ühtlase tulemuse.

    Köögiviljade või juustu riivimine on lihtne

    Riivige roogade katteks juustu või tervisliku salati jaoks köögivilju, kasutades riivimisketast.

    Küüslaugukoorija kiiremateks ettevalmistusteks

    Kas peate kasutama toidus palju küüslauku? Siis paigaldage küüslaugukoorija ja lisage küüslauguküüned. Küüslauk saab kooritud ja käed jäävad puhtaks.

    Riivige juustu mis tahes roa jaoks

    Meie purustamiskettaga saate mis tahes retsepti jaoks hõlpsalt juustu riivida või kartuleid püreestada.

    Vahukoor magustoitude jaoks

    Emulgeeriva kettaga saate hõlpsalt vahukoort valmistada või munavalgeid kloppida.

    Tehnilisi andmeid

    • Üldised andmed

      Esmane materjal
      Plast
      Teisene materjal
      Plast / roostevaba teras
      Funktsioonid
      Kiirus 1/2/3/4
      Tootetüüp
      Hübriidhakkija
      Sertifikaadid
      CB
      Korvi maht
      2 l max
      Libisemiskindel jalg
      Jah
      Juhtme pikkus
      > 1,2 m
      Tehnoloogia
      PowerChop-tehnoloogia
      Integreeritud sisse/välja lüliti
      Toitenupp
      Masinpestavad osad
      Jah
      Mahutaseme näidik
      Jah
      Kannu materjal
      Plast/klaas
      Tera materjal
      Roostevaba teras
      Pöördeid minutis (p/min)
      5000
      BPA-vaba
      Jah
      Impulssfunktsioon
      Jah
      Terad eemaldatavad
      Jah
      Suudab jääd purustada
      Jah
      Suudab segada kuumi koostisosi
      < 60, mittesoovitatav
      Müratase (standardrežiim)
      < 80 dB
      Garantii
      2 aastat
      Sobib kuivtoiduga
      Jah

    • Tehnilised andmed

      Võimsus
      650 W
      Pinge
      220–240 V
      Sagedus
      50-60Hz
      Arv pakendis
      1 tk F-karbi kohta

    • Ühilduvus

      Komplektis olevad tarvikud 1
      S-tera (SKU4/5)
      Komplektis olevad tarvikud 2
      Viilutamisketas (SKU4/5)
      Komplektis olevad tarvikud 3
      Riivimisketas (SKU4/5)
      Seonduvad tarvikud 1
      Purustamisketas (SKU4/5)
      Seonduvad tarvikud 2
      Küüslaugukoorja (SKU5)
      Seonduvad tarvikud 3
      Vahustamisketas (SKU5)

    • Ohutusfunktsioon

      Ohutustunnistus
      CB
      Tera automaatne seiskamine
      < 1,5 s vastavalt ohutusstandardile

    • Kaal ja mõõtmed

      Toote pikkus
      221,4 mm
      Toote laius
      183,7 mm
      Toote kõrgus
      317,9 mm
      Toote mass
      1647 (SKU4) 2380 (SKU5)
      Pakendi pikkus
      367 mm
      Pakendi laius
      257 mm
      Pakendi kõrgus
      240 mm
      Pakendi kaal
      2835 (SKU4) 3724 (SKU5)

    • Kestvus

      Kasutusjuhend
      DFU

    • Päritoluriik

      Tootja
      Hiina

