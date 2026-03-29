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HR1568/03

Mikser

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Aluse, kausi ja raputussõelaga Philipsi mikser aitab valmistada maitsvaid koduseid kooke, pirukaid ja leiba. Selle võimas 300 W mootor, 5 kiirust, ribavisplid ja kaks nõud teevad segamise lõbusaks ja hõlpsaks.

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  • 29 March 2026

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