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HR1568/03
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Aluse, kausi ja raputussõelaga Philipsi mikser aitab valmistada maitsvaid koduseid kooke, pirukaid ja leiba. Selle võimas 300 W mootor, 5 kiirust, ribavisplid ja kaks nõud teevad segamise lõbusaks ja hõlpsaks.
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