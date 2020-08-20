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Tootmine lõpetatud
550 W, plastist segamisotsak
ProMix
0,5 l nõu, hakkija, vispel
Üks kiirus
Tunnustatud Stuttgarti Ülikooliga koostöös loodud Philips ProMix on ainulaadne täiustatud tehnoloogia, mis kasutab optimaalse toiduvoo ja maksimaalse jõudluse tagamiseks kolmnurkset kuju, tagades kiirema ja ühtlasema segamise.
Philipsi saumikseri kahe nupuvajutusega vabastussüsteemi abil on saumikseri vart puhastamise hõlbustamiseks lihtne eemaldada.
Üks lüliti hõlpsaks kasutamiseks.
Auhinnad
4.5
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
julietta_76
20/08/2020
Україна
Хороший помічник
Простий, але зручний і потужний. В руці тримати зручно, легко мити і сушити. Дуже задоволена) У нас майже вся техніка Філіпс, тому рекомендую однозначно! Смузі, омлети, фруктові та овочеві пюре, коктейлі та багатоіншого тепер робити дуже просто!
Positiivsed omadused
Зручний, потужний, надійний
Negatiivsed omadused
Не вистачає присосок на дні чаші, щоб не ковзав по столу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
Ol4ika23
01/04/2019
Україна
Хороший блендер
Не занимает много места, но это полноценная вещь для кухни! А главное незаменимая при наличии детей)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
а-л-л-а
30/08/2020
Україна
Зручний у використанні
Користуюся блендером Philips ProMix вже майже 5 років. Тільки у моєму наборі не йшла насадка - вінчик. Дуже зручний, компактний, функціональнйй та мощний у використанні. Однак, мінусом є те, що десь через 6 місяців використання у мене чомусь перестав працювати подрібнювач.
Positiivsed omadused
так, рекомендувала
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер