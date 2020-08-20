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  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada

Tootmine lõpetatud

Kollektsioon „Daily“Saumikser

HR1603/00

4.5
| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
Philipsi Daily Collectioni saumikseris on ühendatud 550 W võimsus ja ainulaadse disainiga alus, hakkija ja visplid. Tulemuseks on suurepäraselt sametised supid, peeneks hakitud maitseürdid ja kohev vahukoor. Tervislike toitude tegemine pole kunagi lihtsam olnud.
Kuva kõik eelised

tulemuseks on täiuslikud supid, vahukoor jm

Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada

  • 550 W, plastist segamisotsak

  • ProMix

  • 0,5 l nõu, hakkija, vispel

  • Üks kiirus

Optimaalne toiduvoog ja segamisjõudlus

Optimaalne toiduvoog ja segamisjõudlus

Tunnustatud Stuttgarti Ülikooliga koostöös loodud Philips ProMix on ainulaadne täiustatud tehnoloogia, mis kasutab optimaalse toiduvoo ja maksimaalse jõudluse tagamiseks kolmnurkset kuju, tagades kiirema ja ühtlasema segamise.

Kahe nupuvajutusega vabastussüsteem saumikseri varre hõlpsaks eemaldamiseks

Kahe nupuvajutusega vabastussüsteem saumikseri varre hõlpsaks eemaldamiseks

Philipsi saumikseri kahe nupuvajutusega vabastussüsteemi abil on saumikseri vart puhastamise hõlbustamiseks lihtne eemaldada.

Üks lüliti

Üks lüliti

Üks lüliti hõlpsaks kasutamiseks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-961301

Arvustused

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4.5

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

20/08/2020

Україна

Україна

Хороший помічник

Простий, але зручний і потужний. В руці тримати зручно, легко мити і сушити. Дуже задоволена) У нас майже вся техніка Філіпс, тому рекомендую однозначно! Смузі, омлети, фруктові та овочеві пюре, коктейлі та багатоіншого тепер робити дуже просто!

Positiivsed omadused

Зручний, потужний, надійний

Negatiivsed omadused

Не вистачає присосок на дні чаші, щоб не ковзав по столу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

01/04/2019

Україна

Україна

Хороший блендер

Не занимает много места, но это полноценная вещь для кухни! А главное незаменимая при наличии детей)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

30/08/2020

Україна

Україна

Зручний у використанні

Користуюся блендером Philips ProMix вже майже 5 років. Тільки у моєму наборі не йшла насадка - вінчик. Дуже зручний, компактний, функціональнйй та мощний у використанні. Однак, мінусом є те, що десь через 6 місяців використання у мене чомусь перестав працювати подрібнювач.

Positiivsed omadused

так, рекомендувала

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.