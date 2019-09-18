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  • Lihtsalt valmistatav kodune mahl
  • Lihtsalt valmistatav kodune mahl
  • Lihtsalt valmistatav kodune mahl
  • Lihtsalt valmistatav kodune mahl

Tootmine lõpetatud

Mahlapress

HR1821/10

4.5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Lihtsalt valmistatav kodune mahl

Selle mahlapressiga saate hõlpsalt maitsvat värsket mahla valmistada. Tänu mahlapressi kompaktsele disainile on seda väga hõlbus hoiustada.

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Lihtne serveerida, lihtne hoiustada

Lihtsalt valmistatav kodune mahl

  • 220 W

  • 0,5 liitrine

  • Valge/roheline

Mikrokiust filter rohkema mahla saamiseks

Mikrokiust filter rohkema mahla saamiseks

Philipsi mahlapressil on mikrokiust filter rohkema mahla saamiseks.

Väike ja kompaktne disain

Tänu selle väga kompaktsele disainile saab seadet hõlpsalt hoida väikestes kohtades ja kappides.

400 ml mahlakannust on lihtne serveerida

400 ml mahlakannuga on serveerimine lihtne.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

18/09/2019

România

România

IL ADOR

AM ACEST PRODUS DE PESTE 3 ANI SI FUNCTIONEAZA EXCELENT

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Storcător HR1821/10

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Storcător HR1821/10

14/08/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Fajna zabawka

Sokowirówka ma bardzo słaby silnik. Owoce trzeba kroić na małe kawałki, najlepiej bez skórki (np. skóra z jabłek bardzo szybko blokuje pojemnik na miąższ). Urządzenie szybko się grzeje: aby napełnić dołączony 0,5 l pojemnik, trzeba robić przerwy w przygotowywaniu soku. Na potrzeby jednej osoby wystarcza.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Sokowirówka HR1821/10

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Sokowirówka HR1821/10

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.