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Tootmine lõpetatud
Lihtsalt valmistatav kodune mahl
Selle mahlapressiga saate hõlpsalt maitsvat värsket mahla valmistada. Tänu mahlapressi kompaktsele disainile on seda väga hõlbus hoiustada.
220 W
0,5 liitrine
Valge/roheline
Philipsi mahlapressil on mikrokiust filter rohkema mahla saamiseks.
Tänu selle väga kompaktsele disainile saab seadet hõlpsalt hoida väikestes kohtades ja kappides.
400 ml mahlakannuga on serveerimine lihtne.
4.5
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
MONICA33
18/09/2019
România
IL ADOR
AM ACEST PRODUS DE PESTE 3 ANI SI FUNCTIONEAZA EXCELENT
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Storcător HR1821/10
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Storcător HR1821/10
Joanna72
14/08/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Fajna zabawka
Sokowirówka ma bardzo słaby silnik. Owoce trzeba kroić na małe kawałki, najlepiej bez skórki (np. skóra z jabłek bardzo szybko blokuje pojemnik na miąższ). Urządzenie szybko się grzeje: aby napełnić dołączony 0,5 l pojemnik, trzeba robić przerwy w przygotowywaniu soku. Na potrzeby jednej osoby wystarcza.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Sokowirówka HR1821/10
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Sokowirówka HR1821/10