TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Mahlapress

Tootmine lõpetatud

Tugi

Mahlapress

HR1821/10

Mahlapress

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips Juicer

  • PDF fail, 868.4 kB
  • 13 March 2026

Selle mahlapressiga saate hõlpsalt maitsvat värsket mahla valmistada. Tänu mahlapressi kompaktsele disainile on seda väga hõlbus hoiustada.

  • PDF fail
  • 8 April 2026

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata