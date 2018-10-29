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Tootmine lõpetatud
HR1840/80
Kodusvalmistatud mahlad ilma viivitusteta
Kahe kiiruseseade ja impulssrežiimiga 300 W kannmikser ning mahlapress, Quick Clean-funktsioon, äravõetavad lõiketerad ning 1,5 liitrine kannmikseri nõu, k.a 0,7 liitrine mahlakann.
300 W
1,5 liitrine kannmikser
valge ja kollane
Ainulaadne roostevabast terasest valmistatud mikrokiust filter pigistab välja iga tilga ja teeb rohkem mahla
Võite ükskõik millist mahla või smuutit kergesti valmistada.
Kiire töötlemine ja puhastamine
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