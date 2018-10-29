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  • Kodusvalmistatud mahlad ilma viivitusteta
  • Kodusvalmistatud mahlad ilma viivitusteta
  • Kodusvalmistatud mahlad ilma viivitusteta
  • Kodusvalmistatud mahlad ilma viivitusteta
  • Kodusvalmistatud mahlad ilma viivitusteta
  • Kodusvalmistatud mahlad ilma viivitusteta

Tootmine lõpetatud

Kannmikser ja mahlapress

HR1840/80

Kodusvalmistatud mahlad ilma viivitusteta

Kahe kiiruseseade ja impulssrežiimiga 300 W kannmikser ning mahlapress, Quick Clean-funktsioon, äravõetavad lõiketerad ning 1,5 liitrine kannmikseri nõu, k.a 0,7 liitrine mahlakann.

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Valmistab tervislikke smuutisid ja mahlu

Kodusvalmistatud mahlad ilma viivitusteta

  • 300 W

  • 1,5 liitrine kannmikser

  • valge ja kollane

Tänu mikrokiust sõelale teeb rohkem mahla

Ainulaadne roostevabast terasest valmistatud mikrokiust filter pigistab välja iga tilga ja teeb rohkem mahla

Mahlapress ja kannmikser ühes tervikus

Mahlapress ja kannmikser ühes tervikus

Võite ükskõik millist mahla või smuutit kergesti valmistada.

Kaks kiirust ja impulssrežiim

Kaks kiirust ja impulssrežiim

Kiire töötlemine ja puhastamine

Tehnilised andmed

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