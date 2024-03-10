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Kannmikser ja mahlapress
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HR1840/80
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User Manual Philips
Kahe kiiruseseade ja impulssrežiimiga 300 W kannmikser ning mahlapress, Quick Clean-funktsioon, äravõetavad lõiketerad ning 1,5 liitrine kannmikseri nõu, k.a 0,7 liitrine mahlakann.
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