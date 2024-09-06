TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Kannmikser ja mahlapress

Tootmine lõpetatud

Tugi

Kannmikser ja mahlapress

HR1841/80

Kannmikser ja mahlapress

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Kahe kiiruseseade ja impulssrežiimiga 300 W kannmikser ning mahlapress, Quick Clean-funktsioon, äravõetavad lõiketerad ning 1,5 l kannmikseri nõu, k.a 0,7 l mahlakann.

  • PDF fail
  • 6 September 2024

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata