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  • Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks
  • Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks
  • Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks
  • Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks
  • Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks
  • Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks
  • Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks
  • Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks
  • Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks
  • Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks
  • Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks
  • Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks
  • Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks
  • Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks
  • Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks
  • Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks

Tootmine lõpetatud

Kannmikser ja mahlapress

HR1844

Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks

300 W, kahe kiiruseseade ja impulssrežiimiga kannmikser ning mahlapress, QuickCleani funktsioon. Komplektis koos äravõetava noa, 1,5-liitrise kannmikseri nõu, puuviljafiltri, peenestaja ja hakkija tarvikutega.

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Valmistab tervislikke smuutisid, mahlu ja maitsesegusid

Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks

  • 300 W

  • 1,5 liitrine kannmikser

  • peenestaja, filtri ja hakkijaga

Hakkija köögivilja hakkimiseks

Hakkija köögivilja hakkimiseks

Hakib koostisained sekundite jooksul täiuslikult peeneks

Peenestaja koostisainete jahvatamiseks

Peenestaja koostisainete jahvatamiseks

Jahvatab mistahes kuivi koostisaineid, nagu nt kohviube, taimi, vürtse ja teravilja.

Tänu mikrokiust sõelale teeb rohkem mahla

Ainulaadne roostevabast terasest valmistatud mikrokiust filter pigistab välja iga tilga ja teeb rohkem mahla

Tehnilised andmed

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.