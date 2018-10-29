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Tootmine lõpetatud
HR1844
Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks
300 W, kahe kiiruseseade ja impulssrežiimiga kannmikser ning mahlapress, QuickCleani funktsioon. Komplektis koos äravõetava noa, 1,5-liitrise kannmikseri nõu, puuviljafiltri, peenestaja ja hakkija tarvikutega.
300 W
1,5 liitrine kannmikser
peenestaja, filtri ja hakkijaga
Hakib koostisained sekundite jooksul täiuslikult peeneks
Jahvatab mistahes kuivi koostisaineid, nagu nt kohviube, taimi, vürtse ja teravilja.
Ainulaadne roostevabast terasest valmistatud mikrokiust filter pigistab välja iga tilga ja teeb rohkem mahla
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