Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks

300 W, kahe kiiruseseade ja impulssrežiimiga kannmikser ning mahlapress, QuickCleani funktsioon. Komplektis koos äravõetava noa, 1,5-liitrise kannmikseri nõu, puuviljafiltri, peenestaja ja hakkija tarvikutega.