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Kannmikser ja mahlapress

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Kannmikser ja mahlapress

HR1844

Kannmikser ja mahlapress

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

300 W, kahe kiiruseseade ja impulssrežiimiga kannmikser ning mahlapress, QuickCleani funktsioon. Komplektis koos äravõetava noa, 1,5-liitrise kannmikseri nõu, puuviljafiltri, peenestaja ja hakkija tarvikutega.

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  • 29 March 2026

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