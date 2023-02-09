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  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist

Tootmine lõpetatud

Viva kollektsioonMahlapress

HR1855/70

4.5
| (34) Auhinnad | 88% soovitab seda toodet
Rohkem mahla, vähem askeldamist
See Philipsi mahlapress pigistab puu- ja köögiviljadest veelgi rohkem mahla välja. Tänu uudsele QUICKClean-tehnoloogiale käib puhastamine ühe minutiga. Nautige iga päev tervislikku kodus valmistatud mahla!
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Valmistab korraga kuni kaks liitrit mahla ja puhastab

Rohkem mahla, vähem askeldamist

  • 800 W

  • Kiirpuhastus

  • 2 l, XL toru

  • Tilgalukk

Tehnoloogia QuickClean

Tehnoloogia QuickClean

Tänu QuickCleani tehnoloogiale on Philipsi mahlapressi kerge puhastada. Selleks kulub nüüd vaid 1 minut – seda tänu seadmesisesele viljalihanõule ja siledatele pindadele.

Puhastuseelne funktsioon loputab ära kõik soovimatud viljalihakiud

Puhastuseelne funktsioon loputab ära kõik soovimatud viljalihakiud

Philipsi mahlapress on esimene puhastuseelse funktsiooniga tsentrifugaalne mahlapress turul. Lükkurisse vett valades tekib seadmes veepurse, millega loputatakse kaanelt minema kõik soovimatud vlijalihakiud. Nii on sõela kergem puhastada.

Viljaliha koguneb ühte kohta ning seda on lihtne ära visata

Viljaliha koguneb ühte kohta ning seda on lihtne ära visata

Kogu viljaliha kogutakse sinna, kus see peaks olema: Philipsi mahlapressi viljalihanõusse. Seega ei pea enam viljaliha eemaldama teistelt osadelt, näiteks kaanelt. Tänu ümarale kujule ja nurkade ning pragudeta siledatele pindadele saab viljaliha kergelt kätte ning nõud on palju lihtsam puhastada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

34

Auhinnad

88%

soovitab seda toodet

4
3
2

09/02/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Хороша соковижималка

Добре видавлює сік, легко розбирається і миється, підходить для невеликих об'ємів щоденного використання.

Positiivsed omadused

Добре видавлює сік, легко миється

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

21/11/2022

Україна

Україна

Компактна, надійна

Користуюсь майже рік, гарно пройшла весь сезон яблук, груш й іншого. Легко мити, коппактна та стильна. Дуже задоволені.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

21/11/2022

Україна

Україна

100% відповідає очікуванням

Соковижималка дуже потужна та швидка. Стає у нагоді в нашій сім'ї в сезон фруктів. Яблука особливо навіть і нарізати не треба, має великий отвір. Мити легко та швидко, бо деталі великі і швидко знімаються.

Positiivsed omadused

Потужність, великій отвір для фруктів, легко мити

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.