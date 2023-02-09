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Tootmine lõpetatud
800 W
Kiirpuhastus
2 l, XL toru
Tilgalukk
Tänu QuickCleani tehnoloogiale on Philipsi mahlapressi kerge puhastada. Selleks kulub nüüd vaid 1 minut – seda tänu seadmesisesele viljalihanõule ja siledatele pindadele.
Philipsi mahlapress on esimene puhastuseelse funktsiooniga tsentrifugaalne mahlapress turul. Lükkurisse vett valades tekib seadmes veepurse, millega loputatakse kaanelt minema kõik soovimatud vlijalihakiud. Nii on sõela kergem puhastada.
Kogu viljaliha kogutakse sinna, kus see peaks olema: Philipsi mahlapressi viljalihanõusse. Seega ei pea enam viljaliha eemaldama teistelt osadelt, näiteks kaanelt. Tänu ümarale kujule ja nurkade ning pragudeta siledatele pindadele saab viljaliha kergelt kätte ning nõud on palju lihtsam puhastada.
4.5
5-st
34
Auhinnad
88%
soovitab seda toodet
Маринка.Д
09/02/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Хороша соковижималка
Добре видавлює сік, легко розбирається і миється, підходить для невеликих об'ємів щоденного використання.
Positiivsed omadused
Добре видавлює сік, легко миється
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
PoluPocker
21/11/2022
Україна
Компактна, надійна
Користуюсь майже рік, гарно пройшла весь сезон яблук, груш й іншого. Легко мити, коппактна та стильна. Дуже задоволені.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
KaterynaBR
21/11/2022
Україна
Kampaania osa
100% відповідає очікуванням
Соковижималка дуже потужна та швидка. Стає у нагоді в нашій сім'ї в сезон фруктів. Яблука особливо навіть і нарізати не треба, має великий отвір. Мити легко та швидко, бо деталі великі і швидко знімаються.
Positiivsed omadused
Потужність, великій отвір для фруктів, легко мити
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/70 Соковижималка