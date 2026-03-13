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Avance Collection Mahlapress
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HR1871/10
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Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
User Manual Philips Avance Collection Juicer
See mahlapress pigistab puu- ja köögiviljadest veelgi rohkem mahla välja. Tänu QuickCleanile, uudsele kiirelt puhastatavale sõelale ning sisseehitatud viljalihanõule on puhastamine kiirem kui kunagi varem.
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