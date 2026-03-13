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Avance Collection Mahlapress

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Avance CollectionMahlapress

HR1871/10

Avance Collection Mahlapress

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips Avance Collection Juicer

  • PDF fail, 1.9 MB
  • 13 March 2026

See mahlapress pigistab puu- ja köögiviljadest veelgi rohkem mahla välja. Tänu QuickCleanile, uudsele kiirelt puhastatavale sõelale ning sisseehitatud viljalihanõule on puhastamine kiirem kui kunagi varem.

  • PDF fail
  • 3 July 2026

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